KV Oostende duikt met 9 op 12 veilige middenmoot in: “Play-offs zijn geen doel, maar willen ze wel graag spelen”

KVO had overwicht op het veld van OHL en kwam tegen de gang van het spel in op achterstand. De drang naar voren leverde in de tweede helft tóch nog twee goals en drie punten op. “Dit was een belangrijke match. We startten niet best, maar knokten onszelf terug in de partij en voelden dat er meer inzat. Met een 9 op 12 kunnen we rustig de winterbreak ingaan”, zegt Theate, die met z’n knikker een tweede competitiegoal lukte. “Het is mooi dat we op een stilstaande fase scoren, net dat waarin Leuven zo goed is. Ook in de eerste helft was ik er met het hoofd dicht bij.”

Jelle Bataille, die ook een goeie match speelde en toonde waarom hij bij de beste rechtsbacks van onze competitie behoort, weet waarom het in december véél beter loopt dan in november. “We zaten er fysiek eventjes door. Je weet dat je met een jonge groep een dipje kan krijgen. Nu hebben we goed geantwoord. De overwinning tegen Gent gaf de groep een boost. Terwijl we vorig jaar na een verliesmatch of tegengoal wegzakten, trekken we ons er nu bovenop.”

Quote Mijn missie is duidelijk: wegblijven uit de degradatie­zo­ne. Coach Alexander Blessin

En dan sta je netjes op de tiende plaats, op een handvol punten van de top acht en play-offs voor Europees voetbal. “We bekijken het match per match, maar de top acht is mogelijk. Deze wedstrijd is een teken om weer naar boven te kijken”, weet Bataille. “We mogen die play-offs ambiëren, maar het is geen doel op zich. Als je ziet hoe we vandaag spelen, dan kunnen we de play-offs halen. Ik wil ze wel spelen, ja (glundert). Maar het is geen doel op zich. We moeten ons zo snel mogelijk handhaven in eerste klasse. Januari wordt alvast een zware maand", voegt Theate eraan toe.

Coach Alexander Blessin blijft de rust zelve. “Ik kijk niet naar de play-offs”, herhaalt de Duitser. “Mijn missie is duidelijk: wegblijven uit de degradatiezone. Dát is het enige doel. Het is best een gek seizoen. Kijk maar eens hoeveel punten de achtervolgers plots pakken, zoals Zulte-Waregem, Moeskroen en Sint-Truiden. Je bent nooit helemaal zeker. Als we veilig zijn, ben ik een gelukkig man.”