KV Oostende betaalt verkeersboetes voor ex-spits... die in Spanje met geleasde Mercedes rondrijdt

In de zomer van 2020 lokte toenmalig CEO Gauthier Ganaye, nu RWDM, Gueye naar KV Oostende voor 1 miljoen euro. Een zware investering voor de bescheiden club. Daarnaast kreeg Gueye een luxueuze witte Mercedes waarvan de club de leasing op zich nam. De bolide stond dus niet op naam van de speler zelf.

Scoorde Gueye in z’n eerste seizoen 13 keer in 35 matchen, dan liep het naast het veld wat minder. De spits reeg, toen al, onder meer de verkeersboetes aaneen. Gaandeweg hadden ze bij KVO genoeg van Gueye’s fratsen. Hij werd vorige zomer verhuurd aan de Spaanse tweedeklasser Zaragoza voor één seizoen, met verplichte aankoopoptie. Alleen: Gueye, of iemand uit z’n entourage, reed met die befaamde Mercedes naar Spanje.

KVO ontvangt tot op vandaag regelmatig een boete voor verkeersovertredingen... in Spanje. Oostende zette intussen de juridische middelen in om de auto weer in België te krijgen, maar dat zou lastig liggen. Pas als Gueye zelf op een verkeerscontrole zou botsen of betrokken raakt bij een accident, kan de Mercedes gerepatrieerd worden.

Een zeer vervelend verhaal voor de club die de centen goed kan gebruiken. Het sportieve verhaal van Gueye in Zaragoza is evenmin een succes: slechts 662 speelminuten en vier basisplaatsen - en geen enkele goal of assist. De verplichte aankoopoptie waarvan sprake, bedraagt zo’n 3 miljoen euro. Geld dat Ganaye al had ingeschreven in het budget van KVO, maar waarvan ze zich in Spanje al afvragen hoe ‘verplicht’ die nu is.

Volledig scherm Makhtar Gueye werd in de zomer van 2020 naar KV Oostende gehaald. © Simon Mouton Photo News