Jelle Bataille met KV Oostende in slotfase onderuit op Sclessin: “Onszelf wél belonen tegen Club”

Eerste nederlaag in acht matchen voor KV Oostende gisteravond in Luik. Geen juiste weerspiegeling van het wedstrijdbeeld, want de kustploeg was negentig minuten lang de evenknie van Standard. KVO liet zelf de kansen liggen om op voorsprong te komen en kreeg finaal het deksel op de neus. De manier waarop dat gebeurde, maakte het extra zuur. Voorafgaand aan de hoekschop waaruit het doelpunt viel, stond Lestienne duidelijk buitenspel. “Dit hadden we niet verdiend”, aldus Jelle Bataille. “Op het einde verliezen is nooit leuk, zeker als er een fout van de leiding aan voorafgaat. We startten goed met hoge druk, zoals we dat al weken aan een stuk doen. Standard kwam er maar moeilijk onderuit. Jammer dat we onszelf niet beloond hebben. De kansen waren er, maar we reageerden enkele keren net niet scherp genoeg. Als het niet lukt, dan weet je dat je de nul moet houden en scherp zijn op stilstaande fases. Uiteindelijk was het een domme goal. Eindigt deze match op 0-0, dan is er niemand die iets kan zeggen.”