Jarige Sindrit Guri kan bij KVO eindelijk weer voluit trainen: “Mijn verjaardagswens? Fit en gezond blijven”

Guri is bezig aan zijn derde seizoen bij KV Oostende. In 38 matchen lukte hij vier goals en twee assists. Opvallend was dat de aanvaller de voorbije twee seizoenen steeds prima begon, maar daarna tevreden moest zijn met een plekje op de bank. De voorbereiding begon ook aardig, met begin juli een doelpunt tegen Varsenare (0-7-winst). Daarna belandde Guri in het fysieke sukkelstraatje. “Ach, ik heb een heel moeilijke periode achter de rug”, zucht Guri diep. “Ik had vroeger wel eens een enkelblessure die me een week aan de kant hield, maar dit was van een heel andere orde. Eerst ging mijn schouder uit de kom en kreeg ik er een fractuur bovenop. Anderhalve maand moest ik revalideren. Daarna brak ik mijn kleine teen en kon ik amper op m’n voet staan. Erg pijnlijk. Ik had krukken nodig. Ik lag er nochtans op gebrand om me te tonen aan de nieuwe sportieve staf. Nu kan ik eindelijk weer voluit trainen. Voor of na de training doe ik extra oefeningen om sterker dan ooit terug te keren. Akkoord, de spelerskern deed heel wat meer matchritme op, maar coach Blessin geeft aan nog altijd in mijn kunnen te geloven.”