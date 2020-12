Jack Hendry (KV Oostende) blikt vooruit naar ‘Boxing Day’: “Leuven is uit op revanche”

OostendeKV Oostende pikt de competitiedraad weer op met een uitmatch in en tegen seizoensrevelatie OH Leuven. Jack Hendry (25), intussen uitgegroeid tot defensieve leider, is op z'n hoede voor de mannen van Marc Brys. “Sowieso wordt het zaterdag een interessante match.”

Nog één keer vlammen en KVO sluit een vreemd 2020 af - en dat heeft niet alleen met de coronacrisis te maken. Van bijna-failliet en dramatisch voetbal in het voorjaar naar de veilige middenmoot en goed spel in het najaar. 't Kan verkeren. Oostende wil het jaar dan ook positief afsluiten. “Tot dusver heeft Leuven indrukwekkend gespeeld", vindt Hendry. “Die 3-1 nederlaag tegen ons in september zal ze wel prikkelen. Leuven is uit op revanche. Dit wordt dan ook een zeer interessante match: zij willen zich herpakken en wij willen winnen. Na het verlies tegen Anderlecht (2-1) kregen we de kans om punten te pakken tegen Eupen. Daarom was het best frustrerend dat die match werd afgelast. Nu gaan we voor punten tegen OHL.”

De Schot begon met blessurezorgen aan het seizoen, maar speelt de laatste weken echt vrijuit. Daarbij neemt hij ook de rol van leider op zich. “Het coachen van medemaats zit in me. Het is dus niet zo dat de trainer me vraagt om die rol in te lossen. Achteraan heb ik een goed overzicht van waar ruimte ligt of welke beweging we kunnen maken. Dat ik vocaal kan sturen en gidsen, is een troef. Fysiek voel ik me ook goed vertrouwd met m’n lichaam. Het is best logisch dat je na een periode van zwaar blessureleed op je hoede bent. Maar kijk, het draait niet om mij. De hele verdediging doet het gewoon prima - kijk maar naar de statistieken, we zitten bij de beste met het aantal clean sheets.”

Als Brit steekt het Hendry dat er geen publiek bij kan zijn tijdens Boxing Day of tweede kerstdag. “Over het Kanaal is het normaal gezien een topdag voor de voetbalfans. Als kind hield ik er enorm van om in deze periode naar matchen te gaan kijken. De sfeer valt niet te vergelijken met andere competitiematchen. Het is ontzettend spijtig dat er nu niemand op de tribunes kan postvatten.”