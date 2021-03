Hoe KV Oostende troepje spelers tot 'match made in heaven' smeedde

VOETBAL 1A Brecht Capon (KV Oostende) eerlijk na vlotte winst tegen STVV: “Tegendoel­punt doet toch wat pijn”

7 februari KV Oostende had - verrassend genoeg - weinig moeite met het anders stugge Sint-Truiden, dat vooraf toch tien op vijftien had gepakt. De Limburgers kwamen er amper aan te pas en Oostende had voor het overgrote deel controle over de partij. “Net daarom is het jammer dat we tóch dat doelpuntje slikken", weet Brecht Capon. Anderzijds lijkt spits Makhtar Gueye helemaal vertrokken met opnieuw twee goals.