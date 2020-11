“Het is plots niet allemáál slecht, hé”: Jelle Bataille (KV Oostende) blijft positief in aanloop naar uitmatch op Kortrijk

OostendeKV Oostende wacht zondagavond een belangrijke uitmatch bij KV Kortrijk. Na de offday op het veld van Waasland-Beveren (2-0) doen de Kustboys er best aan zich te herpakken. “Het verlies van dinsdag moeten we niet dramatiseren. Er zijn genoeg positieve punten om op voort te bouwen", relativeert flankspeler Jelle Bataille (21).

Tegen Waasland-Beveren voerde coach Alexander Blessin enkele opvallende wijzigingen door. Rechtspoot Jelle Bataille ging op links spelen, aanvallende middenvelder Andrew Hjulsager op rechtsachter en Marko Kvasina kreeg een basisstek in de spits. “Ik denk dat de coach enkele spelers op scherp wou zetten en na de pittige match tegen Antwerp wou roteren. Maar dat we verloren, moeten we nu niet op de opstelling gaan steken. Ik vond onze eerste helft zelfs niet slecht”, zegt Bataille.

“De trainer was achteraf inderdaad boos en prikkelbaar. Logisch, de wedstrijd is niet gelopen zoals hij wou. Deze week was het de bedoeling dat we de wedstrijd opnieuw gingen herbekijken en analyseren. Al snel praatten we meer dan één uur lang over de eerste twintig minuten. Om maar te zeggen: ja, Blessin was kwaad. Hij heeft iedereen weer op scherp gezet.”

“We moeten deze verliespartij zien als een leermoment. Dit is de ideale kans om de knop om te draaien. Oké, we pakken inderdaad 1 op 12 tegen Standard, Club Brugge, Antwerp en Beveren, en dat had meer mogen zijn. Maar je kan altijd een slechte dag hebben, je kan altijd verliezen. Ik las enkele heel negatieve reacties op sociale media. Eerlijk: we moeten dit verlies kaderen, maar niet dramatiseren. Toen we een reeks van zeven ongeslagen wedstrijden neerzetten, was KVO plots ‘een topclub’. Nu we verliezen, is het plots allemaal slecht? Nee, hé. Pessimisme helpt ons niks vooruit.”

De wedstrijd tegen Kortrijk kan een kantelmoment zijn. “Als je wint tegen KVK, zet je heel wat ploegen op een ruime achterstand. In dat geval ben je goed op weg naar een rustig verder verloop van de competitie. Dan moeten toch al héél veel matchen verliezen en moeten de achtervolgers héél veel winnen om ons nog in te halen”, schat Bataille in. “Voor mij verandert er niks. We moeten voortdoen zoals we bezig waren en dezelfde filosofie blijven hanteren. Er zijn genoeg positieve punten om op voort te bouwen. Maar op Kortrijk zullen we wel moeten antwoorden.”