Guillaume Hubert keert met vertrouwen terug naar Standard, waar hij profdebuut maakte: “Zonder goeie defensie is een keeper nergens”

OostendeDoelmal Guillaume Hubert (26) keert als coleider in het clean sheet-klassement terug naar Standard, waar hij in 2015 zijn officieel debuut maakte. “Het knappe aan deze groep is dat we winnen, terwijl we nog zoveel progressie kunnen maken.” Intussen houdt coach Blessin de spelers met de voeten op de grond.

Met zeven opeenvolgende matchen zonder verlies verrast KV Oostende vriend en vijand. Maar ook in de nevenstatistieken doet KVO het prima. In negen wedstrijden pakte het al vier clean sheets – dat zijn er al meer dan de twee vorige seizoen samengeteld. Daarmee doen ze even goed als Charleroi, al slikten de Carolo’s nog een tegendoelpunt minder: zeven tegenover acht. Hoe dan ook, een opsteker voor de defensie en Guillaume Hubert. “Dit is een beloning voor het keiharde werk dat we élke dag leveren”, glundert de keeper. “Het straffe is dat we deze statistieken halen met één van de jongste defensies van het land. Anton Tanghe (21), Arthur Theate (20) en Jack Hendry (25) werken kei- en keihard. We zijn belangrijk voor elkaar. Wat zou een doelman zijn zonder goed teamwork.”

Hubert kreeg in het verleden al eens kritiek te slikken, maar slaat nu dus terug op het veld. “Mentaal blijf ik heel rustig. Hier bij KV Oostende krijg ik veel vertrouwen. En zonder vertrouwen, sta je nergens. Bij mijn vorige ploeg, Cercle Brugge, was het bijvoorbeeld moeilijk werken. Er werden maar liefst vier keepers ingezet, de spelergroep bestond grotendeels uit huurlingen en er was weinig continuïteit. Da’s hier helemaal anders.” Bij Standard, waar hij in september 2015 debuteerde in de bekermatch tegen Koksijde, moest Hubert plaats ruimen voor Barcelona-boegbeeld Victor Valdés. “Ik kan geen kwaad woord kwijt over iemand bij Standard. Echt. Ik heb er mooie en mindere herinneringen aan, maar sta het liefst stil bij de bekerwinst met de Rouches in 2016.”

De voorbereiding begon nog met Patrick Creemers als keeperstrainer, maar hij zwaaide om persoonlijke redenen het voetbal uit. In de plaats kwam Eberhard Trautner, die onder meer actief was bij Stuttgart en Leipzig. “In het begin moesten ‘Ebo’ en ik elkaar nog wat leren kennen – da’s logisch. Maar het is een waar plezier om met hem te werken. Hij probeert me echt beter te maken. Ik ben ook nog maar 26 jaar, hé. Ik kan nog veel progressie maken, net als de hele kern. Het maakt onze reeks zo mooi: we kunnen allemaal nog stappen zetten, maar pakken de punten.”

KVO staat nu voor een lastig drieluik: eerst Standard, dan Club Brugge en Antwerp. Willen ze het record van acht ongeslagen wedstrijden uit 2016 evenaren, moeten de Kustboys weer sterk voor de dag komen. “Ik ben niet met dat record bezig, hoor”, sust coach Alexander Blessin. “Ons doel is en blijft om in eerste klasse te blijven. We kijken naar de ploegen die achter ons staan. Misschien doen Moeskroen en Waasland-Beveren het plots heel goed en slinkt onze voorsprong. Wat ik wil zien van mijn spelers in de komende matchen? Lef, lef en nog eens lef. Als we 100 procent zijn, kunnen we van iedereen winnen.”