Guillaume Hubert en KV Oostende blijven achter met één op vijftien: “Terugkeren naar de basis”

Na een goeie seizoenstart moet KV Oostende herbronnen. Want na zeven ongeslagen wedstrijden op rij, volgden - nu al - vijf matchen na mekaar zonder overwinning. Een één op vijftien is de magere buit, het verlies tegen KV Kortrijk een voorlopig dieptepunt. Dit kalenderjaar moet KVO nog vol aan de pak tegen AA Gent, Cercle Brugge, Anderlecht, Eupen en OH Leuven. Punten pakken is een must.

Na de offday in Waasland-Beveren van vorige dinsdag volgde zondag een nieuw pijnlijk verlies tegen Kortrijk. De 3-1-nederlaag had eigenlijk nog erger kunnen zijn, maar keeper Guillaume Hubert ranselde zeker vijf grote Kortrijkse pogingen uit doel. Anderzijds: had Makhtar Gueye iets meer geluk in de afwerking, dan had het evenzeer een gelijkspel kunnen zijn. De snelheid van de geschorste Fashion Sakala werd ook gemist.

Hoe dan ook, met een ‘wat als’ schieten ze bij KVO niks op. De naakte feiten dwingen de spelersgroep tot beterschap, zo weet ook sterkhouder van zondagavond Guillaume Hubert. “We slikten een doelpunt in de openingsfase van elke helft. Dat concentratieverlies brak ons zuur op”, analyseert de doelman. “In de tweede helft proberen we weer in de match te komen, maar dat verliep moeizaam.”

Defensieve stabiliteit terugvinden

Theo Ndicka werd tegen Kortrijk eenvoudigweg niet geselecteerd. Er gaan ook stemmen op om terug te grijpen naar een 4-3-3. Ari Skulason of Arthur Theate op links, Brecht Capon op rechts en Jelle Bataille een rij hoger. Het doel: meer stabiliteit en grip krijgen op de wedstrijd. Maar welke formatie coach Blessin ook kiest, Hubert ziet één belangrijke ingreep om het tij te keren. “We moeten terugkeren naar de basis en van daaruit vertrekken. Dat betekent: onze defensieve stabiliteit terugvinden, zoals die er lange tijd was. Op die manier waren we lang heel goed bezig. Dat is eigenlijk het belangrijkste, want we slikken weer drie goals en da’s gewoon te veel. Want als je al vier keer moet scoren om te winnen, wordt het heel moeilijk om iets te rapen.”

Volledig scherm Evangelos Patoulidis (m.) in duel met Ilombe Mboyo van KV Kortrijk. © BELGA

Debuut Patoulidis

Lichtpunt: Nick Bätzner mocht voor het eerst sinds zijn invalbeurt in Genk (28 september) nog eens invallen - en deed dat goed -, Evangelos ‘Evan’ Patoulidis stond in de basis en maakte meteen de hele match vol. “Mogen starten en debuteren is op zich een leuke ervaring”, weet de 19-jarige middenvelder. “Uiteraard is het jammer dat we hier zo komen verliezen. Toch ben ik tevreden dat de coach me de kans gaf om de negentig minuten vol te maken.”

Al blijft het verlies ook bij hem zuur. “We waren niet wakker in het openingskwartier en de openingstreffer kwam dan ook veel en veel te vroeg. Het eerste kwartier zaten we niet in de wedstrijd. We reageren later wel goed met een knappe 1-1. Maar in die tweede helft slikken we opnieuw een vroeg en vermijdbaar doelpunt. Dat mag écht niet meer gebeuren.”