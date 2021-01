Gauthier Ganaye (KV Oostende) laat licht schijnen over transfermaand en aflopende contracten: “Willen ambities van Hjulsager en de club laten rijmen”

OostendeDe eerste transferwindow van het kalenderjaar is in volle gang. Bij KV Oostende krijgt die periode extra cachet omdat het contract van enkele spelers na dit seizoen afloopt. De gesprekken met bijvoorbeeld Andrew Hjulsager en Brecht Capon lopen nog, Kevin Vandendriessche zal de club allicht verlaten. Executive president Gauthier Ganaye laat zijn licht schijnen over de mercato.

Over het contract en de interesse voor Fashion Junior Sakala is al veel inkt gevloeid. De speler is niet tegen een verlengd verblijf, maar schermt ook met de interesse van buitenaf. Maar er zijn nog andere spelers wiens contract straks ten einde is.

Vandendriessche naar Kortrijk?

Neem nu Kevin Vandendriessche. In de zomer van 2015 kwam hij over van Moeskroen, zijn contract bij KV Oostende loopt eind juni af. Toch is het zo goed als uitgesloten dat Vandendriessche volgend seizoen nog aan de kust rondloopt. “We hebben vrij snel gesprekken met Kevin aangeknoopt en onze boodschap was duidelijk: doe het goed en wij zullen een contractaanbod doen. Gezien zijn goeie prestaties schoven we hem een contractverlenging van een jaar extra voor”, zegt Ganaye. “Onze visie voor de oudere spelers (Vandendriessche wordt komende zomer 32 jaar, red.) is duidelijk: ‘Daag de jongere spelers uit en prikkel ze om jou proberen uit de ploeg te spelen.’ Kevin heeft het zeer goed gedaan.” Vandendriessche hoopte op een nieuwe verbintenis van twee jaar. “Dat begrijp ik: hij verdedigt zijn persoonlijke en familiale belangen, maar wij die van de club. We houden vast aan dezelfde filosofie en politiek, voor iedereen. We hadden volgend seizoen gerust kunnen praten over een nieuw voorstel.” Uiteraard geniet de speler interesse van verschillende clubs. Sterker nog: KV Kortrijk zou hem binnenkort voorstellen als aanwinst voor volgend seizoen.

Hjulsager

Een ander aflopend contract is dat van Andrew Hjulsager (25). Goed op dreef en één van de uitblinkers dit seizoen. “We voeren al een tijdje gesprekken en die lopen in de goeie richting. Andrew is een ambitieuze speler, maar waarom zouden de ambities tussen de speler en club niet met elkaar kunnen rijmen? We hopen hem hier te kunnen houden”, licht Ganaye toe.

Capon en Bataille

Nog een boegbeeld van KVO: Brecht Capon (32), sinds 2015 bij de club. “We zouden hem graag nog een jaartje langer aan ons binden. Hij is echt een ‘top class’ kerel en we hebben allemaal gezien dat we op hem kunnen rekenen, ook al heeft hij lang niet gespeeld. Hij werkt hard, heeft een prima mentaliteit.” Ook hier zijn de gesprekken ‘ongoing’. Net als bij Jelle Bataille (21). “Het verschil met Jelle is dat hij nog anderhalf jaar onder contract ligt. Daardoor rest er ons wat meer tijd. We hebben een nieuwe overeenkomst aangeboden, maar zijn er nog niet uit.” Voor Ari Skulason, in mei 35 jaar, en Sindrit Guri (27) lijkt het verhaal ten einde te komen. Voor Marquet en Boonen zou wel nog een toekomst op De Schorre zijn weggelegd.

Transfers?

Verschillende spelers van KVO lieten zich in de eerste seizoenshelft opmerken, zoals Guillaume Hubert, Arthur Theate en Anton Tanghe. Logisch dus dat er interesse is voor hen. “Klopt”, zegt Ganaye. “Maar ik merk een grote samenhang tussen de spelers. Ze willen allemaal zien hoe ver KVO dit seizoen kan geraken. Ik wil dat het team sterker uit de mercato komt. Dus nee, je moet geen uitgaande transfers verwachten. Of dat betekent dat er nieuwe gezichten bijkomen? Dat kan, ja. Veel meer kan ik er niet over kwijt en je hoort me dus geen deadlines voorop stellen. Of we kijken naar specifieke posities? Niet echt, nee. Elke positie is potentieel interessant. Als we nieuwe spelers aantrekken, zal het vóór eind januari zijn (lacht).” Tot slot maken de Amerikaanse aandeelhouders van KVO ook hun intrede bij Nancy. Gauthier Ganaye zal bij de Franse tweedeklasser ook ‘executive president’ zijn, net zoals bij Oostende. “Dat pendelen lukt wel, hoor. In tweeënhalf uur sta je met de trein vanuit Rijsel (waar Ganaye woont, red.) in Nancy. En dan werk van daaruit enkele dagen na mekaar. Nu, we mikken op een synergie, een wisselwerking tussen beide clubs. Dat kan betekenen dat er spelers van Nancy naar Oostende trekken en omgekeerd.”