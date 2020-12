Frederik ‘Freddie’ Jäkel traint sinds kort voluit bij KV Oostende: “Hoop nog dit jaar mijn debuut te maken”

Nuchtere kerel, die Jäkel. Straalt ook rust en vertrouwen uit. Misschien is dat wat KVO nodig heeft om uit het sportieve dipje te kruipen. Ondanks z’n jonge leeftijd heeft Jäkel al aardig wat ervaring. Vanaf zijn twaalf jaar speelde hij bij de hoog aangeschreven jeugdwerking van Red Bull Leipzig. Daarmee werkte hij de UEFA Youth League af en mocht hij vorig seizoen de voorbereiding meemaken.

“Vorig jaar zat ik ook één keer op de bank in de Bundesliga, toen Leipzig tegen Leverkusen speelde. Een erg mooie ervaring", aldus Jäkel, tevens kapitein bij de nationale beloften van Duitsland. “Het was trainer Alexander Blessin die me overtuigde om naar Oostende te komen. Hij was drieënhalf jaar mijn coach bij Leipzig. Naast KVO had ik andere opties, bijvoorbeeld in de tweede Bundesliga, maar het belangrijkste volgens mij is de klik met de trainer. Blessin en ik weten wat we aan elkaar hebben.”

Ook de integratie verloopt vlot, onder meer dankzij de Duitse technische staf, landgenoot Nick Bätzner en Oostenrijker Marko Kvasina. Leuk detail: Jäkel verloor vorig jaar met Leipzig tegen Bätzner, toen bij Stuttgart, de finale van de Duitse jeugdbeker.

Rugpijn

Alleen moest Jäkel afrekenen met pech bij z'n komst aan de kust: een vervelende rugblessure hield hem een goeie drie maanden aan de kant. “Ik liet me door verschillende dokters onderzoeken, want het was onduidelijk wat er precies aan de hand was. Uiteindelijk ging ik in Oostenrijk revalideren in het hypermoderne trainings- en revalidatiecentrum van Red Bull. Daar kunnen spelers van Leipzig en Salzburg terecht, maar ook alle andere door Red Bull gesponsorde sporters. Hoe dan ook, ik raakte verlost van m’n blessure en train nu anderhalve week voluit. De pijn is volledig weg. Druk voel ik alvast niet: ik ben naar Oostende gekomen om te voetballen en plezier te beleven.”

Leren

Rest de vraag: wanneer zien we de centrale verdediger in actie? “Het is normaal dat je ritme moet opdoen als je zo lang aan de kant staat. Ik voel me alleszins goed en almaar beter worden. Een exacte timing kleven we er niet op, maar ik hoop dit jaar nog mijn debuut te maken. Kijk, het maakt mij niet uit of we nu in een 4-3-3 of 3-5-2 voetballen. Het is goed dat we snel van systeem kunnen wisselen. De partijen tegen Waasland-Beveren en Kortrijk verliepen niet zoals gewenst, maar in voetbal kan je zulke wedstrijden verliezen. Het belangrijkste is dat je eruit leert. En ik hou hier een goed gevoel aan over. Tegen Gent kunnen we een clean sheet pakken - da’s het belangrijkste - en zelfs een overwinning. ”

Volledig scherm Frederik 'Freddie' Jäkel, tussen Bätzner (l.) en McGeehan (r.), kwam afgelopen zomer over van RB Leipzig en moet op termijn een versterking worden in de defensie van KV Oostende © TVA