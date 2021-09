Duchâtelet 2.0: waarom de Amerikanen achter KVO een netwerk van zes clubs bij elkaar kochten

VOETBAL 1A Jack Hendry en KV Oostende blijven na derde zege op rij mee op kop: “Dit momentum moeten we vasthouden”

15 augustus KV Oostende blijft mee op kop na een verdiende 2-3-overwinning bij promovendus Seraing. Makkelijk was het allerminst, want de Kustboys moesten een achterstand ombuigen en met tien man voort na een rode kaart. “Of we opnieuw kunnen uitgroeien tot de verrassing van het seizoen? Daar is het nog te vroeg voor”, zegt een nuchtere Jack Hendry.