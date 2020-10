Drie weken na laatste match met inzet wil KV Oostende mooie reeks hervatten: “Zitten nog steeds in goeie flow”

Het is al van het najaar van 2017 geleden dat de Kustboys zes wedstrijden op rij niet verloren in de competitie. De langste ongeslagen reeks in de hoogste klasse dateert van 2016, toen ze - ook in diezelfde periode - acht matchen onklopbaar waren. Nogal wiedes dat Alexander Blessin en zijn jonge garde zich in de geschiedenisboeken willen werken door die reeks te evenaren. “We willen élke wedstrijd winnen", herhaalt de Duitse coach iedere week. Dat ze aan de kust nu al drie weken op hun honger zitten, mag geen excuus vormen.

“Werkelijk niémand was blij toen de match werd afgelast”, gaat de oefenmeester verder. “Maar goed, daar kunnen we niks meer aan veranderen, hé. Positief is dat we wat dieper op tactiek konden ingaan, en links en rechts konden bijschaven. Ook Jack Hendry en Andrew Hjulsager konden zich laten verzorgen voor kleine kwaaltjes en zijn weer helemaal fit. We hebben nu een match minder gespeeld dan de andere ploegen, maar we mogen niet stilstaan bij de punten die we mogelijks zouden kunnen hebben. We gaan niet beginnen rekenen en blijven het week per week bekijken. We willen evenwel onze match niet inhalen tijdens de internationale break (midden november, red.). We tellen minstens vier internationals (Bataille, Theate, Skulason en Sakala, red.) die we in dat geval moeten missen. Dan wordt het maar een typisch Engelse voetbalweek met drie matchen. Fysiek kunnen we dat aan.”