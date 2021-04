“De druk die Anderlecht voelt… Plezant is anders”: Gauthier Ganaye, CEO bij KV Oostende, legt druk bij paars-wit

KV OostendeAls twintiger deed hij ervaring op bij OGC Nice en Barnsley, vandaag pendelt Gauthier Ganaye tussen L’Alsace en de Noordzeekust. “De Europese top bereiken, is geen droom. Het is mijn doel”, windt de amper 32-jarige CEO, die KV Oostende net als AS Nancy deed heropleven, geen doekjes om zijn ambities. Wij schotelden hem tien stellingen voor en bij wijze van uitsmijter claimt hij ook dat de Rode Duivels zich maar best geen illusies maken op grote toernooien...

1. KVO haalt play-off 1

“Jawel – de positie waarin we ons bevinden, is formidabel. Bovendien is er géén druk. Andere clubs zijn geprogrammeerd om play-off 1 te spelen, wij niet. Zij voelen die druk. En dat weegt enorm (grijnst). Zelf heb ik het meegemaakt bij Barnsley toen we naar de Championship moesten promoveren. Wat Anderlecht nu voelt… plezant is anders. Beerschot de gevaarlijkste concurrent? Ik weet niet hoeveel punten zij of OH Leuven hebben. Natuurlijk praat je over Anderlecht, want zij zijn dé club. Of de druk ook hier zal komen? Onvermijdelijk! We moeten evenwel doen wat we al maanden doen.”

2. Dit zou het grootste exploot zijn van Pacific Media Group

“Wat we tot dusver presteerden, is geen exploot. We zijn hier toegekomen en hebben gedaan wat we wilden doen. Intern waren we ervan overtuigd dat deze filosofie in deze competitie succesvol zou zijn. En kijk… Mochten we play-off 1 halen, dan pas kunnen we spreken over een exploot. Soms praat men over ploeg X die in het jaar Y dit of dat gepresteerd heeft. Wel, ik hoop dat ze over vijf jaar ook onze spelers één voor één kunnen opnoemen (glimlacht).”

3. Coucke uit PO1 houden zou dé ultieme revanche zijn voor KVO

“(lacht) Ik ken de historie, maar ik ben een buitenstaander. Met Marc Coucke ben ik niet bezig. Als Anderlecht derde wordt en wij vierde, dan is dat voor mij even goed. Neen, ik heb hem nog niet ontmoet. Binnen de club voel ik dat dit een thema is, maar ik ben er niet mee bezig. (Een medewerker komt tussen: “Ja, het zou ons veel plezier doen”) Als dat zo is, dan zou het des te beter zijn voor Oostende.”

Volledig scherm Marc Coucke in 2018, met een sjaal van KV Oostende. © Photo News

4. Blessin houden na dit seizoen wordt onmogelijk

“Ah neen. En als we een vervanger moeten zoeken, dan wordt het iemand met dezelfde filosofie. Ik ken de ambities van de coach, maar wil die niet onthullen. Of hij klaar is voor de Bundesliga? Hij heeft zeker de capaciteiten voor die competitie… en ook voor andere topcompetities. Alex heeft álles om dat niveau te bereiken. Wees maar zeker dat ze hem overal kennen na onze resultaten, maar dat betekent niet dat hij sowieso vertrekt. Hetzelfde geldt voor onze (top)spelers.”

Volledig scherm © BELGA

5. Na dit seizoen dreigt een nieuwe leegloop. Sakala, Bataille, Hjulsager…

“Het wordt geen nieuwe ‘chantier’, geen nieuwe bouwwerf. De leegloop was voor ons trouwens een opportuniteit, veel meer dan een probleem. Zo konden we doen wat we wilden. Schrik hebben we niet. Als er iemand vertrekt, dan staat zijn vervanger klaar. Het is een win-winsituatie. Als iemand gaat, betekent dit dat we een goed bod hebben geaccepteerd. Als die speler blijft, dan hebben we er een goeie speler bij. Dat was zo met Sakala, die deze winter niet wou vertrekken. Een win-winsituatie, met nog zes maanden contract. Het mes staat niet op onze keel en dat is een enorm voordeel. Hadden we Theate deze winter voor 5 miljoen euro verkocht, dan was dat geen goeie zaak geweest.”

6. De prijzen die u voor ogen hebt, zijn niet realistisch. Tien miljoen euro voor Theate…

“Hoezo? Hij is 20 jaar oud, een centrale verdediger, linksvoetig. Hij speelt alle matchen voor een ploeg die bovenin meedraait, is Belg en nu ook belofte-international. Als je kijkt de jongste jaren, dan is geen enkele speler van zijn profiel voor minder dan 10 miljoen vertrokken. Of we dat zullen krijgen? (kijkt achteloos) Opnieuw een win-winsituatie. We willen onze spelers alleen maar op hun beste waarde verkopen. Dit seizoen hebben we waarde gecreëerd bij hen. Bij allemaal.”

Volledig scherm Arthur Theate. © Photo News

7. Gauthier Ganaye is té jong om twee clubs te leiden

“Dat leefde destijds enorm in Frankrijk. Ik hoor het evenwel minder en minder. Dit is mijn negende seizoen in het professionele voetbal. Dat is meer ervaring dan veel van mijn collega’s. (zet zich schrap) Ik heb de indruk dat ik mij steeds minder hoef te bewijzen – dat heeft ongetwijfeld met resultaten te maken. Het enige wat soms raar is, zijn de spelers die vaak ouder zijn dan ik. Al begint dat nu ook te minderen (lacht).”

8. Ganaye wil op een dag een Europese topclub leiden

“Net zoals een speler het hoogste niveau wil bereiken, is dat ook bij mij zo. Op mijn 22ste zei ik dat ik een club zou leiden. Het was mijn doel, niet mijn droom. Dat geldt ook voor de Europese top. Op mijn leeftijd heb ik al in drie landen gewerkt. Wie kan dat zeggen? Héél erg verrijkend. En ik heb er een netwerk opgebouwd. Pas op, momenteel ben ik heel blij waar ik ben. Met veel enthousiasme leer ik al die nieuwe ploegen en stadions kennen. Heel leuk… en niet eens zo ver van huis (lacht). Het pendelen tussen Oostende, Nancy en mijn thuis in Lille is oké. Ik heb mijn laptop en computer – meer heb ik niet nodig.”

Quote Frankrijk heeft de meest pragmati­sche coach die je kan hebben (Didier Deschamps, red.). Hij en de spelers weten hoe je matchen moet winnen. De Belgen hebben veel talent, ik zie ze graag spelen, maar in een kwart- of halve finale gaat het over winnen Gauthier Ganaye

9. Sommige fans zijn terecht ontevreden dat ze hun geld niet terugkrijgen

“Bon, écoute. Volgens mij hebben we een fair systeem bedacht met incentives (extra tickets, reducties, gratis membership, red.). Een goeie oplossing voor iedereen gezien de realiteit van vandaag. Fans die hun abonnement nu verlengen, geven onze spelers het best mogelijke signaal. Als zij zien dat 90 procent meteen verlengd heeft… Met drie finales in zicht is er geen betere manier om hen en de club te steunen.”

10. België zal Frankrijk deze keer wél verslaan op een groot toernooi

“Neen (grijnst). Thibaut Courtois zal opnieuw geënerveerd zijn na de match (schaterlacht). Wij verliezen geen grote matchen. Een oefenmatch, dat kan. Maar in de grote matchen staan we er. Frankrijk heeft de meest pragmatische coach die je kan hebben (Didier Deschamps, red.). Hij en de spelers weten hoe je matchen moet winnen. De Belgen hebben veel talent, ik zie ze graag spelen, maar in een kwart- of halve finale gaat het over winnen. Frankrijk had vóór 1998 hetzelfde probleem. Platini en co. speelden leuk voetbal, maar ze wonnen niets (grijnst).”

Volledig scherm Umtiti kopt de WK-droom van onze Rode Duivels aan diggelen. © Photo News