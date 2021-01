Coach Alexander Blessin na verlies KV Oostende op Club Brugge: “Trots op mijn spelers”

De 2-1-nederlaag had evengoed een 2-2-gelijkspel kunnen zijn. Dat beseft Blessin maar al te goed. “We legden creatief spel op de mat en controleerden de partij in de tweede helft. Zo’n kansen tegen topteams moet je benutten. En voor de doelmond moeten we nóg meer honger tonen”, zegt de Duitser. “Defensief hielden het ook goed gesloten, al is dat moeilijk om negentig minuten vol te houden tegen een Club Brugge, een ploeg met zoveel snelheid en kwaliteit. Het is jammer dat we geen punten pakken, maar ik ben algemeen bekeken trots op m’n jongens. We moeten dit verlies accepteren en gewoon voort vooruit kijken.”

Veelbesproken is de tweede penaltyfase, waarbij Jelle Bataille na contact met Federico Ricca ging liggen in de zestien. De ref gaf geen strafschop, tot groot ongeloof bij alles en iedereen bij KVO. “Ik heb de fase gezien en de beelden herbekeken. Volgens mij doet Jelle het heel clever en is er duidelijk contact. Daar moeten we nu echter niet meer over praten: de scheidsrechter geeft geen penalty, dus is het ook geen."

Afwachten of Bataille speelklaar geraakt voor zaterdag, de uitmatch op Antwerp. Een behandeling en een ijsbad deden de rechterflank alvast deugd.

Bätzner tevreden na debuut in basis

Het valt eveneens te bezien of er spelers uit corona terugkeren. De testresultaten zijn pas vrijdag bekend. Blessin kan wel beroep doen op enkele andere hongerige spelers. Bijvoorbeeld Nick Bätzner. Hij verving een besmette Kevin Vandendriessche en de geblesseerde Cameron McGeehan met verve tijdens zijn eerste basisplek. Zo lag Bätzner aan de basis van de penalty en zoefde een stevig schot niet zo ver naast. “Op persoonlijk vlak ben ik heel tevreden over mijn basisdebuut (Bätzner mocht daarvoor al enkele keren invallen, red.) en m’n ploegmaats hebben me goed geholpen. Het liep best lekker, ja, maar de bal wou er niet in”, aldus Bätzner. “Het resultaat viel tegen en hopelijk kunnen we dit rechtzetten tegen Antwerp.”

