Coach Alexander Blessin (KV Oostende): “We hebben te weinig punten op verplaatsing gepakt”

Ook al mag er geen publiek in het stadion zitten, KV Oostende kan teren op een goeie thuisreputatie. Dat gezegd zijnde: op verplaatsing pakte KVO nog maar 5 punten op een voorlopig totaal van 19. Op bezoek in Sint-Truiden en Racing Genk werd telkens een punt gepakt, in Mechelen behaalde Oostende vooralsnog haar enige overwinning buitenshuis. En net in deze maand wachten drie uitmatchen tegen Cercle Brugge, Anderlecht en OH Leuven. “Ik blijf bij m’n stelling: van december wil ik een ‘golden month’ maken, een gouden maand na een donkere november (waarin KVO 1 op 15 lukte, red.)”, zegt Blessin. “Deze maand zal duidelijk maken welke richting ons seizoen uitgaat en hoe we eindejaar zullen vieren ( knipoogt ). We hebben vooralsnog te weinig punten gepakt op verplaatsing. Ik wil élke wedstrijd winnen. Maar als we in één van onze twee volgende wedstrijden de drie punten pakken, ben ik een tevreden coach.”

Cercle Brugge is zaterdag het eerste obstakel. Groen-Zwart is op de sukkel met 3 op 18 en is weggezakt na een goeie competitiestart. “Maar dat liedje heb ik al vaker gehoord”, waarschut Blessin. “Ook Standard, Club Brugge, Waasland en Kortrijk waren niet goed bezig, maar pakten tegen ons wel de nodige punten. Eerlijk, ik heb een hekel aan de uitdrukking ‘een tegenstander in problemen’, want wij brachten enkele van die teams terug in het seizoen. Voor aanvang van de wedstrijd tegen Gent, afgelopen zondag, zei ik tegen de spelers dat we al genoeg cadeaus hebben uitgedeeld. En met die ingesteldheid trekken we ook naar Cercle.” En dinsdag mag Oostende alweer de baan op richting Anderlecht. “Maar waarom zouden we nu al spreken over die wedstrijd? Dinsdag is in mijn ogen nog veraf en ik heb er nog geen moment bij stilgestaan. Zaterdag, een minuut na de match tegen Cercle, mag je me ernaar vragen (lacht).”