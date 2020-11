Brecht Capon voor het eerst sinds maart in basis bij KV Oostende: “Wist pas twee uur voor wedstrijd dat ik ging spelen”

7 maart 2020. Dat was de laatste basisplek van Brecht Capon, toen KV Oostende in eigen huis verloor tegen Racing Genk. Tegen Club Brugge mocht hij vorige week een tiental minuten invallen. Door de schorsing van Jelle Bataille en het in extremis uitvallen van Andrew Hjulsager, kreeg de rechtsachter afgelopen zaterdag eindelijk nog eens een basisplaats. “Ik wist pas twee uur voor de wedstrijd dat ik zou spelen. Het was aanvankelijk niet voorzien", vertelt Capon. “Op training blijf ik hard werken. Als de kans er komt, zal ik die grijpen. Ik ben positief en professioneel genoeg om er te staan op momenten dat de ploeg me nodig heeft.”

Positief blijven

Over de aanpak van coach Blessin is ook Capon positief. “Ja, de communicatie is goed. We hebben al eens gepraat over hoe en wat. Op training word ik vooral als centrale verdediger uitgespeeld. In zijn hoofd maak ik meer kans om te spelen als rechtse centrale verdediger in een 3-5-2 of als rechtsachter in een 4-3-3. Eigenlijk is er niet voor alles een uitleg nodig. Dat ik zaterdag tegen Antwerp dus op rechts speelde, was dus eerder last minute, al heb ik daar in het verleden ook wel gespeeld. Dat ik de volle negentig minuten kon volmaken én we een punt konden pakken tegen een ploeg die meedoet voor de prijzen, is extra leuk.”