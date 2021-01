Brecht Capon opgetogen na overwinning KV Oostende tegen Charleroi: “Grote stap gezet richting behoud”

Gouden zege



Een gouden overwinning, zeker als je weet dat er deze week nóg twee thuismatchen volgen tegen Eupen (dinsdag) en Kortrijk (zaterdag). Deze maand alleen al speelt KVO ook nog tegen Club Brugge, Standard, Antwerp en Zulte Waregem. “We pakken nu twaalf punten op vijftien. Nadat we 2020 goed afsloten, zijn we het nieuwe jaar goed begonnen. En met wat nog komt, is het belang van deze overwinning groot”, weet Capon. “Charleroi was het begin van een belangrijk drieluik. We zetten een goeie stap richting het behoud - onze eerste doelstelling - en zullen daarna zien wat nog mogelijk is. Het is een rare competitie en moeten het match per match blijven bekijken. Daarom: de matchen tegen Eupen en Kortrijk, twee tegenstanders die in onze buurt staan in de tabel, zijn belangrijk.”