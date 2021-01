Blijft Fashion Sakala ondanks interesse toch gewoon bij KV Oostende? “Ik speel in één van de beste competities ter wereld”

De 23-jarige Zambiaan zit in de laatste maanden van zijn contract en geniet daarom interesse van andere clubs. Niet onlogisch: in 83 wedstrijden was hij goed voor twintig goals en zes assists - goeie cijfers. Ondanks interesse vanuit Saoedie-Arabië, zit Sakala nog altijd gewoon aan onze kust. “Ja, er is interesse van andere teams. Tegelijk, met KV Oostende lopen er gesprekken over een nieuw contract en we zullen zien waar we uitkomen. Voor mij is hier een nieuwe verbintenis tekenen geen enkel probleem. Ik voel me hier goed en heb de afgelopen seizoenen zo goed als alles gespeeld. Stel - stél - dat ik naar een nieuwe club zou gaan, wil ik er eveneens aan spelen toekomen en gelukkig zijn. Zowel de club als ikzelf moeten van een transfer beter worden. Maar ik ben hier nog altijd ‘very happy’, kan nog veel progressie maken. Ik ben niet gehaast om elders te tekenen.”