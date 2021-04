Blessin denkt niet aan vertrek bij KVO, ondanks interesse van onder meer Sheffield United

KV Oostende Kamagurka over­schouwt de metamorfo­se van ‘zijn' KV Oostende : “Ik hoop dat Coucke heimwee heeft”

9 juni Nee, zijn hart bloedt niet. KV Oostende mag dan in handen zijn van een Amerikaanse investeerder, een Franse ‘executive president’ en een onervaren Duitse coach, Luc Zeebroek – beter bekend als Kamagurka – is een tevreden fan. “Deze nieuwe aanpak was nodig, want plots ging het over vijftig euro meer of minder.”