Arthur Theate en KVO laten topvierplaats liggen: “Geen hoofddoel, maar uiteraard wil ik play-off 1 spelen”

Toch kan alles nog volgens centrale verdediger Arthur Theate (20). “We hadden inderdaad even in die top vier kunnen staan”, aldus het voormalige jeugdproduct van zowel Standard Luik als RC Genk. “Het is uiteraard niet ons hoofddoel, die top vier, maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik die niet wil spelen. Het is natuurlijk jammer dat we het twee wedstrijden op rij laten liggen. Tegen Standard was het in de laatste seconden, nu kwamen we ook eerst op voorsprong. Ach, alles is nog mogelijk in deze competitie. Zowel de top vier, top acht als helemaal niks.”