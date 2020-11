Anton Tanghe staat met KVO tegenover ex-ploeg: “Speciaal gevoel tegen Club Brugge, maar focus ligt op wedstrijd zelf”

Anton Tanghe, geboren in Lauwe, maakte de overstap van de U10 van het intussen failliete KSV Roeselare naar Club Brugge. Begin vorig seizoen ruilde hij blauw-zwart in voor de kustploeg. Het was huidig beloftencoach Kurt Bataille die Tanghe overtuigde de overstap te maken. “Kurt kende me nog via zijn zoon, onze rechtsachter Jelle, met wie ik had gevoetbald bij de jeugd van Club. Hij wou me eerst naar huidig tweedenationaler Zwevezele halen, waar hij op dat moment hoofdtrainer was. Maar ik mikte toch iets hoger. Toen Kurt Bataille vorig seizoen naar KVO ging als beloftencoach, belde hij me weer op. Hij geloofde dat ik op termijn kansen zou krijgen in het eerste elftal.”