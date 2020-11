Andrew Hjulsager ziet KVO niet kansloos tegen Club Brugge: “Moeten dodelijker zijn”

Het had tegen de Rouches evengoed anders kunnen lopen. Wat de hoog opverende Makthar Gueye z’n kopbal kon kadreren. Wat als de counter van Hjulsager en Fashion Sakala wel werd afgerond. Wat als de knal van diezelfde Sakala vijf centimeter lager strandde in plaats van tegen de lat. “Het ontbrak ons wat aan geluk”, zucht Hjulsager. “Ik had een drietal goeie passes gegeven die voor hetzelfde geld een assist waren. Maar goed, zo gaat dat nu eenmaal. Feit is dat we niet dodelijk genoeg waren, niet klinisch genoeg in de zestien van Standard. Tegen dit soort grote ploegen krijg je normaal gezien geen vijf, zes grote kansen. We hadden dus kunnen scoren en speelden over het algemeen een goeie wedstrijd. Ik was zelf ook tevreden over mijn match, terwijl ik toch licht geblesseerd was en een tijdje niet kon spelen. Kortom: we moesten niet verliezen, een gelijkspel was niet slecht geweest, maar dit mag niet door onze hoofden spoken. Onze manier van spelen was goed en het gevoel blijft positief.”

Club Brugge dan. De balans van de Kustboys tegen de landskampioen is vrij negatief: slechts drie keer gewonnen – 1-0 in 2016, 2-1 tijdens Play-Off I in 2017 en een legendarische 2-3 in 1994. Nog eens twee keer bleef het gelijk, verder waren er maar liefst negentien partijen in het voordeel van Blauw-Zwart. Daarbij zit onder andere een spectaculaire 7-3 in 2005, toen onder andere Philippe Clement en Gert Verheyen wonnen van Paul Okon en Björn De Wilde. Anno 2020 laat Hjulsager zich niet intimideren door die statistieken. “We kunnen elk team aan, zeker als we op ons maximum zijn”, zegt hij met zelfvertrouwen. “Het verschil met Standard is dat we allicht minder kansen zullen krijgen. Net daarom dat we efficiënt zullen moeten zijn. We zouden ook kunnen profiteren van de Europese wedstrijd van Club eerder deze week. Die kan nog in hun benen zitten. Het is een cliché, maar ze klopt wel: we bekijken het wedstrijd per wedstrijd zonder hoge doelstellingen voorop te zetten. Al zou ik op persoonlijk vlak wel bij die top-8 willen eindigen.”