Andrew Hjulsager acht KV Oostende niet kansloos tegen Club Brugge: “Zullen efficiënt moeten zijn”

Het had tegen de Rouches evengoed anders kunnen lopen voor KVO. Wat als de hoog opverende Makthar Gueye z’n kopbal had kunnen kadreren. Wat als de counter van Hjulsager en Fashion Sakala wel was afgerond. Wat als de knal van diezelfde Sakala vijf centimeter lager was gegaan in plaats van tegen de lat. “Het ontbrak ons wat aan geluk”, zucht Andrew Hjulsager. “Ik had een drietal goeie passes gegeven die voor hetzelfde geld een assist waren. Maar goed, zo gaat dat nu eenmaal. Feit is dat we niet dodelijk genoeg waren, niet klinisch genoeg in de zestien van Standard. Tegen dat soort grote ploegen krijg je normaal gezien geen vijf, zes grote kansen. We hadden dus kunnen scoren en speelden over het algemeen een goeie wedstrijd. Ik was zelf ook tevreden over mijn match, terwijl ik toch licht geblesseerd was en een tijdje niet kon spelen. Kortom: we moesten niet verliezen. Een gelijkspel was niet slecht geweest, maar dit mag niet door onze hoofden spoken. Onze manier van spelen was goed en het gevoel blijft positief.”