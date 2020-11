Alexander Blessin (KV Oostende) wil kloof met degradatiestreep verruimen: “Nu punten pakken”

Oostende Ooit in beeld bij Barcelona: Evangelos ‘Evan’ Patoulidis moet verrijking worden op middenveld KV Oostende: “Speelkan­sen van Theate hebben keuze beïnvloed”

15 oktober De (voorlopig) laatste transfer van KV Oostende luistert naar de naam Evangelos Patoulidis (19). Of zeg maar gewoon ‘Evan’. In de oefenmatch tegen Zwevezele liet de Brusselaar met Griekse roots al flarden van zijn potentieel zien met een knappe goal, bijvoorbeeld. “Ik speelde nog met Arthur Theate bij de beloften van Standard. Toen ik zag dat hij hier direct speelkansen kreeg in het eerste, leek KVO een goeie stap in m’n carrière.” Afwachten of hij - en heel Oostende - maandag überhaupt in actie moeten komen.