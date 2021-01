Alexander Blessin, de succescoach van KV Oostende: “We spelen volgens de wetten van de jungle, we zijn jagers”

KV Oostende KVO hoeft 2,1 miljoen euro makelaars­kos­ten (voorlopig) niet terug te betalen

19 december Het BAS stelt KV Oostende in het gelijk in een geschil met makelaarskantoren J&S en Starfactory van respectievelijk Patrick De Koster en Didier Frenay. De makelaars eisten via het arbitragehof ruim 2 miljoen euro aan makelaarskosten meteen terug. Maar het BAS heeft nu geoordeeld dat de strafrechtbank zich eerst moet uitspreken over een klacht van de club tegen de makelaars, onder meer inzake valsheid in geschrifte.