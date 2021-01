38-jarige Bram Castro debuteert bij KV Oostende met 3 punten: “Even genieten van plaats in klassement”

OostendeHet was al van 7 maart vorig jaar geleden dat Bram Castro nog eens tussen de palen stond, toen nog bij KV Mechelen. Bijna een jaar later maakt de minzame Limburger zijn debuut bij KV Oostende mét een overwinning. “Maar eerlijk: eigenlijk had deze match niet gespeeld mogen worden.”

Bram Castro moet je de kneepjes van het vak niet meer leren. De 38-jarige doelwachter heeft een schat aan ervaring: 297 matchen in de Nederlandse eerste en tweede klasse, onder andere bij Roda JC, Heracles en zelfs PSV, en nog eens 52 matchen in onze hoogste en tweede divisie. En daar mag met zijn eerste minuten bij KV Oostende weer een statistiekje bij. “Je weet dat als je op een bepaalde leeftijd komt, je keuzes moet maken. Er zijn weinig ploegen die een doelman van 38 jaar - in september word ik 39 - een contract willen geven. Zo lang ik plezier aan het spelletje beleef, ga ik door. Als het moet, dan sta ik er. Ook al zijn er geen oefenmatchen en kan ik me enkel klaarstomen op training", belicht de keeper zijn rol als doublure van Guillaume Hubert.

Castro heeft zijn debuut niet gemist en kwam tegen KV Kortrijk enkele keren gevat tussen. “De voorbereiding was niet ideaal gezien het weer. Het was onduidelijk of de wedstrijd al dan niet ging doorgaan. Maar gezien de drukke kalender moest ze wel gespeeld worden. Je moet je op zo'n moment zo min mogelijk irriteren aan de omstandigheden. De ploeg die dat het minst deed, zou er het meeste voordeel uit halen. Nu, in alle eerlijkheid, eigenlijk had deze wedstrijd niet gespeeld mogen worden. De omstandigheden hadden weinig met voetbal te maken. Finaal draaide het in ons voordeel uit, maar eigenlijk was dit niet echt verantwoord”, waarmee hij dezelfde mening deelt als iedereen bij KVO en KVK. “Jammer dat we in het slot nog die penalty moesten slikken en ik geen clean sheet kon pakken. We hadden de match goed onder controle. Finaal tellen de drie punten en daar is het hem echt om te doen.”

En daar sta je dan toch mooi, stevig in de top acht met 32 punten en 16 op 21. “Dit is knap voor Oostende en daar mogen we eventjes van genieten. Maar alles staat zo dicht bij elkaar in de rangschikking dat het er binnen twee, drie matchen anders kan uitzien. Woensdag volgt Club Brugge, in principe de moeilijkste match van het seizoen. Iedereen weet waartoe zij in staat zijn. Maar het blijft voetbal en we zullen er alles aan doen om daar een resultaat neer te zetten.” Zo goed als zeker met Castro in doel.