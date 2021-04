Zwak KV Mechelen doet slechte zaak in strijd om play-off 2: “Zelden zo kwaad geweest tijdens de rust”

Alles zal afhangen van de resultaten die de directe concurrenten dit weekend nog neerzetten. Maar dat Malinwa een slechte zaak heeft gedaan op Stayen, staat buiten kijf. De eerste helft was de grote boosdoener. KV presenteerde zich onmondig, zwak en futloos. “De eerste helft heeft ons de kop gekost. En daar ben ik heel ontgoocheld in”, vertelde Wouter Vrancken. “Inzet en mentaliteit is de basis van alles, en dat heb ik niet gezien. We speelden een belabberde eerste helft. ‘t Was mannen tegen jongens. Zelden ben ik zo kwaad geweest tijdens de rust.”

“We waren niet op de afspraak”, knikte aanvoerder Rob Schoofs. “Dit mag niet gebeuren. Iedereen moet in de spiegel kijken.” Doelman Yannick Thoelen trad Schoofs bij. “Vuur en passie. Dat is waar KV Mechelen voor staat, maar dat hebben we in de eerste helft niet laten zien. Dit is een harde les.” Na de pauze was Malinwa weliswaar beter. Aanspraak op de zege maakte het echter niet meer.