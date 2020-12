Zorgen bij KV Mechelen: Van Damme en drie stafleden testen positief, Vanlerberghe onzeker voor duel tegen Waasland-Beveren

KV MechelenJoachim Van Damme (KV Mechelen) mist de matchen tegen z'n ex-club Waasland-Beveren en tegen Club Brugge. De middenvelder testte positief op het coronavirus en gaat minstens een week in quarantaine. Malinwa krijgt ook af te rekenen met blessurezorgen. De Camargo is nog steeds niet fit en Vanlerberghe is hoogst onzeker.

Naast Van Damme testte ook de teammanager en twee kinesisten positief. De vier, die geen symptomen vertonen, gaan nu voor minstens een week in quarantaine en leggen daarna een nieuwe test af. Voor de rest van de spelersgroep en staf volgt er zondag of maandag een hertest. “We doen er alles aan om corona buiten te houden, maar blijkbaar is dat nog niet genoeg”, vertelde Wouter Vrancken op zijn persbabbel. “In de laatste twee wedstrijden ging het allemaal volgens de regels. De spelers vertrokken direct na de matchen naar huis, ze zaten op de bus allemaal met een mondmasker aan... Maar eens je in de kleine kleedkamers van Eupen en Standard dicht op mekaar zit... Tja, daar kan je je mondmasker niet altijd aanhouden bij het omkleden. Dan vraag je je af of alle voorzorgsmaatregelen die wij nemen, dan niet teniet gedaan worden.”

Vrancken moet met Van Damme een belangrijke pion missen tegen Waasland-Beveren en Club Brugge. “Hij presteerde de voorbije weken weer op niveau. En ook voor hem is het jammer, want een duel tegen Beveren (zijn ex-club, red.) is extra speciaal. Hij was erop gebrand om een goede wedstrijd te spelen.” Bij KV Mechelen is het nu bang afwachten op de resultaten van de volgende test. “De schrik zit erin, ja. We wachten met een bang hartje af.”

Eerder vandaag werd duidelijk dat bij Eupen, dat vorige week donderdag nog tegen KV Mechelen speelde, zeven spelers positief hebben getest. De wedstrijd van de Panda’s tegen Zulte Waregem van zondag werd daarom uitgesteld.

De Camargo out, Vanlerberghe onzeker

Malinwa doet het zondag tegen Waasland-Beveren, en volgende week hoogstwaarschijnlijk ook tegen Club Brugge, zonder Igor de Camargo. Hij geraakt maar niet verlost van een kuitblessure. Jordi Vanlerberghe ondervindt hinder aan de adductoren en zal in principe niet fit geraken voor zondag.

Goed nieuws is er wel over Steven Defour. De middenvelder trainde de voorbije dagen mee met de groep en zit in de selectie. Ook Gustav Engvall is weer van de partij.

