Yannick Thoelen viert rentree in nederlaag tegen Club Brugge: “We hebben passie getoond”

“Ik heb heel veel geduld moeten uitoefenen, wat niet altijd even makkelijk was”, vertelde Thoelen op de persconferentie na de wedstrijd. “Nog nooit had ik zo een zware blessure. In het begin ging het allemaal vlot, ook mentaal. Maar dan geraak je fit, wil je weer matchen spelen, maar moet je wachten op je kans. Het was moeilijk. Maar nu stond ik weer in doel. Het deed deugd.”

Thoelen maakte ondanks de drie tegendoelpunten, die hijzelf onmogelijk kon verhinderen, een uitstekende indruk. “Mijn eerste uitrappen waren niet al te zuiver”, wierp hij toch een werkpuntje op. “Daarna ging het beter. Ik heb een paar ballen moeten pakken en ben tevreden over mijn prestatie. Toch is dat niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat we passie en strijd toonden. Dat we één groep zijn en dat we er nog vol voor willen gaan. En dat is wat we hebben laten zien. Zondag tegen OH Leuven en de week erop tegen Moeskroen moeten we écht punten pakken.”

Corona

De voorbereiding op de wedstrijd tegen Club Brugge stond in het teken van de vele coronabesmettingen bij de staf. Zo moest ook hoofdtrainer Wouter Vrancken de match van in quarantaine volgen. “Het is wat het is. Deze situaties kunnen gebeuren. Al is het wel heel uitzonderlijk dat hele staf corona heeft”, zei Thoelen. “De mensen die hebben overgenomen, Sven Swinnen, Igor de Camargo en de hulptrainer van de beloften, doen het goed. We hebben als groep goed gereageerd op de hele situatie. Hoe de wedstrijden nu zullen worden voorbereid? Waarschijnlijk zullen trainingen van thuis worden voorbereid en via zoommeetings doorgenomen worden. Vrancken kan de matchen uiteraard thuis volgen en zal er ongetwijfeld wel zaken uithalen waarop we moeten trainen. Sven was vorig jaar hier ook al als assistent. Hij kan een training leiden. Het komt wel in orde.”

Dat zal alleszins moeten als KV Mechelen het nieuwe jaar niet wil induiken als voorname degradatiekandidaat. De duels tegen OH Leuven en Moeskroen worden zéér belangrijk.

