Yannick Thoelen heeft zijn plek in doel weer beet bij Malinwa: “Zo lang op de bank zitten was moeilijker dan anders”

KV MechelenYannick Thoelen (30) is terug de nummer één van Malinwa. Na maanden van geduld kreeg hij zijn kans tegen Club Brugge. En die greep hij met beide handen. “Natuurlijk was ik teleurgesteld dat ik zo lang op de bank zat.”

Flashback naar 1 februari 2020. In het competitieduel tegen AA Gent zakt Thoelen, bezig aan een uitstekend seizoen, door zijn knie. Hij wordt in tranen met een brancard van het veld gedragen. Het verdict is zwaar: 6 tot 8 maanden out met een kruisbandletstel.

“Mijn revalidatie verliep echter vlot. Ondanks corona en de lockdown heb ik weinig problemen of tegenslagen gekend. Daar prijs ik me gelukkig mee”, blikt Thoelen terug. “Mijn vrouw heeft me ook vaak geholpen en me mentaal ondersteund. Als het even moeilijk ging, dan was zij er voor mij.”

Iets meer dan vijf maanden na het oplopen van zijn blessure, maakt Thoelen sneller dan verwacht zijn rentree op het trainingsveld. “Ik moest weer opbouwen. Elke dag werd ik beter. De competitiestart kwam nog iets te vroeg. Ik kon bijvoorbeeld nog niet aan honderd procent sprinten. Daarom zat ik de eerste wedstrijden van dit seizoen nog niet op de bank. Je wil niet het risico nemen dat je toch moet invallen. Dat kan je niet maken als je amper 70% bent. In september wou ik volledig fit zijn, en dat lukte ook.”

Volledig scherm Yannick Thoelen en vrouw Kim. "Als het even moeilijk ging tijdens mijn revalidatie, dan was zij er voor mij.” © Jan De Meuleneir/Photo News

Maar intussen staat er uiteraard een nieuwe goalie in doel bij Malinwa. Gaëtan Coucke, 22 en net overgekomen van Racing Genk, krijgt de voorkeur. Thoelen moet plaatsnemen op de bank, waarop hij voordien in zijn carrière bij AA Gent ook te vaak zat.

“Hoe ik deze keer omging met mijn bankzittersstatuut? (denk na) Goh, het was moeilijker dan anders. Vorig seizoen had ik toch iets neergezet. Ik kwam naar KV met de bedoeling om te spelen. Als je dan op de bank verzeild geraakt... Tja, dat is niet wat je wil. Hoe langer ik op de bank bleef, hoe moeilijker het werd. Natuurlijk zijn er momenten geweest dat ik teleurgesteld was. Maar ik ben niet de persoon om de sfeer te verpesten. Ik ben geen rotte appel, hé - daar heb ik zelf een hekel aan. Ik heb over de situatie ook een goed gesprek gehad met de trainer.”

Thoelen moest wachten op zijn kans. En die kwam er na Coucke’s foutje tegen Waasland-Beveren. “Na die wedstrijd dacht niet meteen ‘oké, nu is het aan mij’. Ik dacht eerder: ‘Klote dat we de punten laten liggen’. De volgende dag geef je je 200 procent op training om te laten zien dat je er klaar voor bent. Het gaf een boost toen ik vernam dat ik mocht spelen tegen Club.”

Thoelen onderscheidde zich vorige donderdag met enkele knappe reddingen. Maar er werd wel wéér verloren met 0-3. KV Mechelen draait tot dusver een horrorseizoen. “Het zit ‘m in de details”, vindt Thoelen. “We brengen goed voetbal, domineren, en spelen de tegenstander bij momenten gewoon weg. In de details laten we wel het afweten. We zijn vaak niet scherp genoeg in beide zestienmeters. Da’s heel vervelend.”

Aston Villa

“Ach, het kan snel keren in ons voordeel. Deze week had ik het er nog over met Kerim Mrabti, die nog in de Championship (de Engelse tweede klasse, red.) gevoetbald heeft. Aston Villa stond daar twee seizoen geleden op een bepaald moment 16de, dichtbij een degradatieplek. Zij hebben dan een reeks neergezet en wonnen de play-offs voor de promotie naar de Premier League. Om maar te zeggen: als je begint te winnen en wat meer geluk hebt, dan komt het goed. Wij panikeren niet, maar zijn er ons wel van bewust dat we dringend punten moeten pakken. Te beginnen tegen OHL.”

Voor Malinwa, dat nog maar 14 punten puurde uit 17 wedstrijden, volgen er nu zeer belangrijke duels tegen OH Leuven en Moeskroen. “We moeten mikken op 20 punten voor de winterstop om januari goed te kunnen aanvatten, want dat wordt een heel belangrijke maand.”

Dat KV dringend het tij moet keren, lieten de supporters verstaan in een open brief gericht aan de spelers. “Je voelt dat die brief met passie geschreven is, en dat willen de fans ook zien op het veld. Het is wel aangekomen in de spelersgroep. Iedereen is er zich van bewust dat de wedstrijden tegen Leuven en Moeskroen van wereldbelang zijn.”

