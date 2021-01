Wouter Vrancken: “Vraag is in hoeverre Vercauteren zijn stempel al kon drukken op Antwerp”

KV MechelenStreekderby, zondagmiddag Achter de Kazerne. Coach Wouter Vrancken, eindelijk terug uit quarantaine, neemt het met z’n team op tegen Antwerp. Zonder de geblesseerden Defour en Vanlerberghe. Ook Van Damme is onzeker. Intussen wil KV Mechelen een nieuwe spits halen. “Ik neem aan dat het snel in orde komt.”

De laatste drie wedstrijden van 2020 moest Wouter Vrancken nog missen. Corona, weet u wel. De hoofdcoach van KV Mechelen bereidde samen met zijn vaste stafleden, waarvan de meesten ook besmet waren, de trainingen van thuis voor. Head development van de jeugd Sven Swinnen nam de honneurs waar als trainer ad interim. “Sven gaf de trainingen en was voor even het gezicht van de ploeg. Ik wil Sven en zijn stafleden bedanken voor het geleverde werk”, zegt Vrancken, die in zijn bureau een fles bubbels heeft klaarstaan voor Swinnen als bedankje. Schol, Sven.

“Het was stressvoller om een wedstrijd uit quarantaine te volgen dan vanop de zijlijn”, blikt Vrancken nog terug. Malinwa sloot vorig jaar wel af met de eerste 6 op 6 van het seizoen. “Gelukkig maar. Het niveau was goed in de laatste matchen en we beloonden onszelf. De domme fouten die ons eerder nekten, bleven nu achterwege. En dan zie je dat we goede resultaten kunnen halen. Nu kunnen we weer naar boven kijken.”

Met dank ook aan Marian Shved. De Oekraïense Celtic-huurling kreeg een maand geleden nog een veeg uit de pan van Vrancken, maar heeft zich intussen herpakt. Hij maakte zelfs de winninggoal tegen Moeskroen. “Een week na mijn uithaal trainde hij drie dagen op rij goéd. Daarna heb ik Marian gezegd dat ik hem zo altijd wil zien. Hij maakte de klik en is weer inzetbaar. Dit is ook een soort extra transfer.”

De kans is groot dat Shved tegen Antwerp opnieuw zijn kans zal krijgen. Als basisspeler of invaller, dat is nog niet duidelijk. Met de Great Old treft KV Mechelen een team met een nieuwe coach, Frank Vercauteren, én enkele afwezigen. “Ze zullen vooral Mbokani missen”, vindt Vrancken. “Voor de andere afwezigen is hun kern breed genoeg. De grote vraag is natuurlijk in hoeverre Vercauteren zijn stempel al heeft kunnen drukken op Antwerp. Hij heeft toch een heel andere manier van spelen dan Ivan Leko. Die impact is moeilijk in te schatten. We moeten op alles voorbereid zijn.”

Defour en Vanlerberghe out

Tegen Antwerp moet KV Mechelen het zoals eerder aangekondigd zonder Steven Defour (kuit) doen. Ook Jordi Vanlerberghe (adductoren) is out. Zij trainen intussen wel individueel op het veld en mikken op het duel van volgende week tegen Charleroi. Er zijn ook heel wat twijfelgevallen, met Joachim Van Damme (hamstrings) op kop. “Voor de winterstop moesten we hem telkens oplappen om klaar te geraken voor de wedstrijden, want we konden hem niet missen. Nu moet ‘Jo’ echt volledig hersteld zijn voor hij kan spelen”, aldus Vrancken. Rob Schoofs (bovenbeen) en Sheldon Bateau (hamstrings) zijn eveneens onzeker, Aster Vranckx liet de training van vandaag aan zich voorbijgaan.

Nieuwe spits

Intussen is KV Mechelen naarstig op zoek naar een nieuwe spits. De pistes Avenatti en Harbaoui lijken op niets uit te draaien en er zijn twee aanvallers uit Duitsland in beeld: João Klauss (Hoffenheim), die in polepositie ligt, en Lukas Hinterseer (Hamburg). “Het is zaak van de nieuwe spits zo snel mogelijk te hebben. Ze zijn ermee bezig. Ik neem aan dat het snel in orde komt”, besluit Vrancken.

