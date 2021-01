Wouter Vrancken voor topduel tegen Genk: “De top 8? Niet vergeten van waar we komen”

De wedstrijden volgen zich in sneltempo op, en dat voelen ze ook in Mechelen. Behalve de spierblessures bij Storm en Bateau zitten er nog spelers op hun limiet. “Er zijn gasten die vermoeid zijn, ja. Dat is normaal gezien het grote aantal wedstrijden”, aldus Wouter Vrancken op zijn persbabbel. “In tegenstelling tot pakweg Club Brugge, Genk of Antwerp hebben wij geen kern om ‘Europees voetbal’ mee te spelen. Die topclubs hun ploegen zijn heel groot, omdat zij anticipeerden op midweekvoetbal. Dat hebben wij niet. De vermoeidheid bij de spelers proberen we zo goed mogelijk te managen, al is dat niet simpel.”

Vrancken roteert weinig, ook al heeft hij een sterke bank. Zo vielen Vranckx, Kaboré, Defour, Kaya en Druijf dinsdag in tegen Waasland-Beveren - niet mis voor een middenmoter. “Dat klopt. Maar je mag niet vergeten dat we bijvoorbeeld ‘Jo’ (Van Damme, red.) telkens moeten oplappen. Defour kunnen we dan weer niet laten starten (wegens zijn gevoelige kuiten, red.).”

“Ach, we moeten gewoon zo fris mogelijk aan de aftrap staan. Het goede gevoel van onze reeks vasthouden in de kopjes. De voorbije weken hebben we laten zien dat er veel kwaliteit in deze groep zit, en dat hebben we ook gekoppeld aan resultaten.”

KV Mechelen heeft met een 18 op 21 een stevige opmars ingezet. Intussen staat het op amper twee punten van de top 8. De spelers maken een doel van play-off 2, Wouter Vrancken praat er liever niet over. “We mogen niet vergeten dat we van ver komen. (grijnst) En we gaan ons niet laten vangen door bepaalde uitspraken te doen. Nu komt het nummer twee op bezoek, en dat is het enige wat telt. Wij focussen niet op een positie.”

Tegen Genk zal Malinwa moeten “oppassen zijn voor hun aanvalstrio”: Onuachu, Ito en Bongonda. “Zij hebben individuele klasse om een match te beslissen. Maar ik zie mogelijkheden voor ons”, besluit Vrancken.

Volledig scherm © BELGA