Wouter Vrancken voor play-offduel in Genk: “Ook op verplaatsing moeten we iets rapen”

Het openingsweekend van de play-offs kon niet beter verlopen voor KV Mechelen. Zelf won het van Charleroi met 1-0, terwijl AA Gent onderuit ging tegen Racing Genk. “Na één match ligt alles weer open. Iedereen maakt kans om de Europe Play-offs te winnen”, zegt Vrancken. “Die eerste plaats is ook het enige wat telt. Tegen Charleroi was het voor rust allemaal te traag. Frustrerend om zien, zeker omdat ik vanuit een skybox er niets aan kon veranderen. Maar over onze tweede helft was ik wel tevreden. Charleroi is een goede ploeg, hé. We hebben een goede zaak gedaan door meteen te winnen. Die lijn willen we nu doortrekken.”