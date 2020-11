Wouter Vrancken voor duel tegen Zulte Waregem: “Wie er ook speelt, we gaan voor de zege”

KV MechelenGeen Defour, De Camargo of Engvall bij KV Mechelen. Schoofs en Van Damme zijn nog onzeker. “Het is puzzelen”, zuchtte Vrancken tijdens zijn vooruitblik op de wedstrijd tegen Zulte Waregem.

Heel wat spelers in de lappenmand dus bij Malinwa. “Maar wie er ook speelt morgen, we geloven dat we de drie punten kunnen pakken op Zulte Waregem”, vertelt Vrancken. “Dit is een belangrijke match. We hebben de punten hard nodig en als we winnen moeten we weer minder naar achteren kijken.”

KV Mechelen deed in zijn twee voorbije wedstrijden - twee gelijke spelen tegen Club en Charleroi - vertrouwen op. “Het was jammer dat we punten weggaven door individuele fouten. Maar een gelijkspel tegen de twee beste teams van de competitie bevestigt wel dat we onze voet naast elke andere ploeg kunnen zetten. Dat geeft vertrouwen.”

Vertrouwen... Dat heeft Gaëtan Coucke ongetwijfeld getankt. Na het uitvallen van Van Crombrugge en Kaminski werd hij opgeroepen voor de Rode Duivels. “Dat heeft hij zelf afgedwongen”, aldus Vrancken. “Qua talentvolle keepers mogen we hier in België niet klagen. Het is heel leuk voor Gaëtan dat hij dit heeft mogen beleven. Hij moet genieten van het feit dat hij erbij was.”

Volledig scherm Gaetan Coucke © Photo News

Bij de Belgische beloften was Aster Vranckx dan weer opgeroepen. Hij reisde met de U21 mee naar Bosnië-Herzegovina voor het verloren cruciale EK-kwalificatieduel. “Aster verdient het om bij de beloften te spelen. Maar ik had hem toch liever hier gehouden. Hij is enkele weken out geweest door Covid-19 en dan kijk je er toch liever zelf op toe dat hij niet meteen te hard traint”, besluit Vrancken.

Burkinees international Issa Kaboré arriveerde vandaag pas in België. “Hij heeft meteen een coronatest ondergaan. Hopelijk krijgen we daar morgen het resultaat van, maar hij is fit.”

Volledig scherm Aster Vranckx © Photo News