Wouter Vrancken test dan tóch positief: KV Mechelen vraagt tevergeefs uitstel van duels tegen Club en OHL, De Camargo wordt even T2

Nadat het overgrote deel van zijn staf dinsdag positief testte, leken Vrancken, zijn keeperstrainer Stef Pauwels en kinesist Dieter Devaere eraan te ontsnappen. Maar er is wel degelijk een foutenmarge. Gisteravond voelde Vrancken zich behoorlijk futloos en hij had last van rillingen. Met de clubdokter is dan afgesproken om deze ochtend een sneltest te doen. Daaruit bleek dat Vrancken toch positief is. Hij moet nu een week in quarantaine en zal vanavond tegen Club Brugge en komend weekend tegen OH Leuven dus niet op de bank zitten.