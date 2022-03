Wouter Vrancken reageert op mogelijk vertrek bij KV Mechelen: “Ik wil blijven groeien. Of dat nog bij Malinwa kan, zullen we zien”

“Dat is geschreven in de kranten, ja. Na de reguliere competitie zitten de club en ik samen om een evaluatie te maken over het verleden en de toekomst”, bleef Vrancken op de vlakte tijdens zijn persconferentie. “In het voetbal kan je nooit iets met zekerheid zeggen. Mijn focus ligt op het sportieve. Ik wil zo snel mogelijk een plek in play-off 2 veiligstellen.”

“Een passage in een - overigens uitstekend - artikel waarin er een persoonlijkheidsschets is gemaakt”, reageert Vrancken nu. “Als je het hele artikel leest, geeft dat een andere perceptie. Ik ben iemand die wil blijven groeien en daar alles voor doet. Ook in het voetbal. Of dat nog bij KV Mechelen kan? Dat zullen we na de reguliere competitie bespreken. Het is niet de eerste keer dat ik een atypische beslissing zou nemen. Ik maak me weinig zorgen over mijn job. Als je een goede werkethiek hebt, dan vind je altijd wel iets. Ik ben ook niet vastgepind op het voetbal. Zonder voetbal vergaat mijn wereld niet. Dat is een gezonde manier om er in te staan.”