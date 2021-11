Wouter Vrancken over duel tegen Club en interesse van Barnsley: “KV Mechelen heeft gesprekken geweigerd. So be it”

“Een duel tegen Club Brugge is altijd een mooie match voor een vol stadion. Een topper om naar uit te kijken”, aldus Wouter Vrancken. “Aangezien we vierde staan in de stand en tegen de beste ploeg in België uitkomen, kunnen we vrank en vrij spelen. Zonder druk. Nu wordt duidelijk hoe breed de kern van Club is. Het is gissen nu, na de interlandbreak, hoe ze zullen spelen. Clement heeft bijzonder veel mogelijkheden. Ik denk dat vooral spelers die bij hun nationale ploeg actief waren rust zullen krijgen. Denk aan Vanaken of De Ketelaere. Richting Leipzig zullen ze zich echter niet veel sparen. Noa Lang, die weinig speelde bij Nederland, verwacht ik bijvoorbeeld aan de aftrap. Ze willen deze wedstrijd ook gebruiken om weer onder stoom te komen.”

Wouter Vrancken ging ook in op de interesse van Barnsley. De Engelse tweedeklasser zag in de Limburger de geschikte opvolger voor de ontslagen Markus Schopp. Het nam contact op met Malinwa, maar stuitte daar al snel op een duidelijke ‘neen’. “Wat ik daarover kan zeggen? (grijnst) Dat ik hier nog zit. Het is leuk om te weten dat ze interesse toonden. Maar KV Mechelen heeft gezegd dat er niet over gepraat kon worden. So be it. Of ik teleurgesteld ben? (denkt na) Goh, je werkt jaren samen en dan gun je elkaar toch wat... Maar dit is voetbal. Mijn makelaar en ik willen correct zijn richting Mechelen. Ik was wel gecharmeerd door de interesse, ja. Als een ploeg uit de reeks net onder de mooiste competitie ter wereld je vraagt, dan ben je gecharmeerd. Maar het zal mijn werk hier niet beïnvloeden - dat weet iedereen die mij kent.”

KV Mechelen moet het tegen Club Brugge mogelijk zonder Samuel Oum Gouet doen in de basis. De middenvelder speelde twee matchen bij Kameroen en arriveerde vandaag pas in België. “Het is afwachten of hij speelklaar geraakt”, aldus Vrancken. Thibaut Peyre is nog niet fit, maar traint wel terug met de groep. Gustav Engvall zit weer in de selectie. “Hij heeft er een goede trainingsweek opzitten.”

Volledig scherm © Photo News