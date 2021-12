Wouter Vrancken over bekerduel tegen Eupen en wintermercato: “Verwacht niet dat sterkhouders vertrekken”

Had KV Mechelen voor de loting mogen kiezen, dan zou een kwartfinale in eigen huis tegen Eupen ongetwijfeld het gewenste duel geweest zijn. Et voilà. Malinwa is woensdagavond, op papier althans, de favoriet om door te stoten naar de laatste vier van de Croky Cup. Maar Wouter Vrancken waarschuwt voor onderschatting. “Voor mij zijn Charleroi en Eupen de meest onderschatte ploegen in de Belgische competitie. We zullen honderd procent moeten zijn om ons te kwalificeren, liefst in negentig minuten.”