Wouter Vrancken na corona-uitbraak bij KV Mechelen: “Nu bang afwachten op resultaten van volgende testronde”

KV Mechelen Vrancken: “Anderlecht gedwongen om fouten te maken”

9 augustus Wouter Vrancken was fier op zijn spelersgroep die zeker voor de pauze goed voetbal bracht en na de 0-2 mentale veerkracht toonde. “Op basis van het aantal kansen en het voetbal verdienden wij de winst”, vond de Mechelse coach, die zijn spits Togui in het bijzonder loofde. De Ivoriaan miste enkele opgelegde kansen. maar voor Vrancken speelde hij een topmatch. “Hij heeft de weg geplaveid voor de invallers. Alleen vergat hij zichzelf te belonen.” Voor Vrancken stond Togui symbool voor het Malinwa van vandaag. “De energie die we brachten, zowel defensief als offensief, was enorm. Zo hebben we Anderlecht gedwongen om fouten te maken, ook omdat we wisten dat ze risico’s gingen nemen in de opbouw.”