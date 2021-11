Wouter Vrancken (KVM) voor bekerduel tegen Cercle: “Lessen trekken uit zaterdag”

voetbalVier dagen na de competitienederlaag in Cercle neemt KV Mechelen het morgen wéér op tegen de Vereniging, deze keer in de beker. Malinwa hoopt door te stoten naar de kwartfinales. “Ik ga niet zomaar roteren”, zegt Wouter Vrancken.

De competitienederlaag in Cercle heeft KV Mechelen ongetwijfeld op scherp gezet. “We moeten lessen trekken uit zaterdag”, aldus Vrancken. “Op Cercle was dat niet goed genoeg, waardoor wij hun blok amper uit verband konden spelen. Anderzijds: de kansen die wij hebben weggegeven, kwamen vooral uit stilstaande fases. Wij zijn niet weggespeeld door Cercle, hé. Al moest het wel beter, dat is duidelijk.”

Ondanks hun zege tegen KV Mechelen ontsloeg Cercle Brugge coach Yves Vanderhaeghe. De Oostenrijker Thalhammer staat morgen voor zijn eerste match als kersvers trainer van de Vereniging. “Het is moeilijk in te schatten hoe Cercle zal spelen. Al denk ik dat we ons aan bijna hetzelfde mogen verwachten. Wat ik vond van het ontslag van Vanderhaeghe? Het is bizar. En eigen aan het voetbalwereldje, zeker?”

Doorgaans eigen aan bekermatchen is roteren. Welke spelers krijgen hun kans tegen Cercle? “Ik ga niet zomaar wisselen, maar het kan dat ik sommige jongens rust ga geven. Yannick Thoelen zal alvast starten in doel, dat mogen jullie weten. Hij is klaar en verdient het om een match met inzet te spelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij het goed zal doen.”

Hopelijk voor KV Mechelen gaat het even goed als in de laatste bekermatch tegen Cercle. In 2009 won Malinwa in de halve finales na penalty’s, toen mét Wouter Vrancken in de ploeg. “Van die match weet ik niet veel meer. Behalve dat we achteraf goed gefeest hebben", lacht hij.

Geen Hairemans

KV Mechelen moet het morgen zonder Geoffry Hairemans doen. De spelverdeler kreeg afgelopen zaterdag op Cercle een kniestoot en ondervindt nog hinder aan z’n quadriceps. “We hopen dat hij er komend weekend weer bij is”, aldus Vrancken.

Jordi Vanlerberghe, die out was met een blessure aan de adductoren, trainde vandaag zonder problemen mee en zit weer in de kern. “Maar we gaan geen risico’s nemen. Het is afwachten hoe Jordi zich morgen voelt.”

