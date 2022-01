Wouter Vrancken (KVM) hoopt op extra centrale verdediger: “We moeten het vertrek van Bateau opvangen”

Aan de heenmatch tegen Anderlecht - die 7-2, weet u wel - wordt KV Mechelen niet graag meer herinnerd. Of toch? “Die zit nog in het achterhoofd. En dat is niet slecht”, aldus Wouter Vrancken. “Als we die wedstrijd herbekijken, dan was het in de eerste helft gewoon goed. Alleen kregen we na de pauze een mentale tik. We twijfelden toen te veel, en dat was onze grootste vijand.” KV Mechelen treft nu een Anderlecht dat in vorm is. “Kompany verricht er goed werk. Hij is directer geworden dan in begin. Je ziet zijn principes terug op het veld. Die blijft hij er inpompen. Het is mooi om te zien wat hij neerzet met die jonge groep. Ze zijn voetballend een van de betere teams van het land.”