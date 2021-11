Wouter Vrancken (KVM) blikt vooruit naar duel met STVV: “Dit blijft een speciale match voor mij”

“We zullen met vertrouwen aan de aftrap staan”, verzekert Wouter Vrancken. Geheel terecht. KV Mechelen is bezig aan een straffe reeks en pakte in de competitie 16 op 18. Een groot contrast met STVV, dat al vier matchen niet kon winnen. “Als Truienaar volg ik STVV nog op de voet. Hun resultaten geven een vertekend beeld van hun kwaliteiten”, zegt Vrancken. “Tegen Anderlecht bijvoorbeeld verdienden ze te winnen. Tegen Brugge was het in de tweede helft ook goed. Hollerbach heeft er een geheel van gemaakt. Een moeilijk te ontwrichten ploeg. We zullen 100 procent moeten zijn als we de drie punten willen pakken.”

“Een duel met STVV, dat blijft speciaal voor mij. ‘t Is ook een wedstrijd die leeft in mijn omgeving. In mijn schoonfamilie zijn er veel STVV-fans. Mijn dochters en vrouw zijn natuurlijk voor KV Mechelen”, knipoogt Vrancken.

Mrabti

Hij kan morgen rekenen op Kerim Mrabti om het verschil te maken. De aanvaller verkeert in bloedvorm én is opgeroepen bij de Zweedse nationale ploeg. “Kerim is heel blij. Dit is een beloning voor hem. Hij verdient zijn selectie. Voor je land spelen, is een van de mooiste dingen voor een voetballer. Wie we nog moeten missen tijdens de interlandperiode? Samuel (Oum Gouet, red.) trekt naar Kameroen. Dirk Junior Asare is opgeroepen voor de Belgische U18.”

Malinwa moet het tegen STVV nog stellen zonder Gustav Engvall. “Hij traint volop mee, maar gezien zijn geschiedenis willen we hem niet te vroeg brengen. Komende donderdag spelen we een oefenmatch tegen Virton, waarin hij minuten zal maken. Nadien zal Gustav volledig inzetbaar zijn.”

Joachim Van Damme (adductoren) en Thibaut Peyre (enkel) blijven nog een tijdje out, zo bevestigt Vrancken. “Bij Jo mikken we op een terugkeer rond Nieuwjaar. Hij beseft dat hij eerst fysiek top moet zijn om helemaal van zijn blessure (pubalgie, red.) af te geraken. Thibaut doet het rustig aan. Stap voor stap. Ook zijn terugkeer zal nog niet voor direct zijn."

Volledig scherm © Photo News

Lees ook: voetbal in 1A