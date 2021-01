Wouter Vrancken is fier na zege tegen Antwerp: “Sterke match over de hele lijn”

Malinwa had aan acht minuten genoeg om de streekderby tegen de Great Old helemaal naar zijn hand te zetten. Schoofs opende de score, Hairemans tekende voor twee doelpunten. Feest Achter de Kazerne.

Achteraf was Vrancken bijzonder tevreden. “We speelden een hele goede wedstrijd, zowel offensief als defensief”, begon hij zijn wedstrijdanalyse. “We hebben verdiend gewonnen. In de eerste helft lieten we een paar kansen liggen, maar na de pauze creëerden we meer. De spelers hebben zichzelf beloond. Al heel het jaar brengen we goed voetbal, alleen gaven we vaak te veel cadeaus weg. Nu gaven we weinig tot niks weg én maakten we onze kansen af. Ik mag tevreden zijn. Deze zege geeft ons een mentale boost.”

KV Mechelen neemt weer wat meer afstand van Moeskroen, Cercle Brugge en co. en mag weer naar boven kijken. “We moeten nu vooral de voeten op de grond houden”, counterde Vrancken. “Ja, we hebben een goede reeks neergezet, maar we mogen niet op onze lauweren gaan rusten. Ik heb ook geen schrik dat dat zal gebeuren. Mijn jongens kan ik niets verwijten qua werkethiek.”

Dat Malinwa z’n eerste clean sheet pakte sinds 26 september, geeft de Mechelse burger moed. “Ik hoorde de namen van Schoofs en Hairemans al vallen als uitblinkers. Wel, ook in het verdedigende compartiment waren er jongens zeer sterk, zoals Sandy Walsh en Sheldon Bateau. Knap wat ‘Shelly’ doet als je ziet van waar hij komt. Het was over de hele lijn een goede wedstrijd van mijn team.”

Nieuwe spits?

Of dat team nog versterkt wordt met een nieuwe spits, is afwachten. KV Mechelen wacht op een antwoord van Hoffenheim-spits Joao Klauss, die nog andere opties heeft. “Er is nog geen nieuws”, grijnsde Vrancken. “Of een nieuwe spits een must blijft? Dat hoef ik niet met de pers te bespreken. We hebben twee jongens (Engvall en Mrabti, red.) die het best zijn als tweede spits of flankspeler, maar ze hebben een manier van spelen gevonden in de spits die hen ligt. Zij zijn een belangrijke factor.”