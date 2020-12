Wouter Vrancken: “Geen loon naar werken, dat is het verhaal van ons seizoen”

KV Mechelen trekt als nummer vijftien naar de Kehrweg. Een belangrijk duel tegen een directe concurrent. “Zolang je daar beneden blijft staan, is iedere wedstrijd een ‘must win’. Maar ik denk vooral dat Eupen een goede ploeg is. Zij zitten in dezelfde situatie als wij. Op basis van hun spel verdienen ze meer punten. Het gaat geen makkelijke wedstrijd worden, maar we pakken toch het vertrouwen mee van de vorige matchen. Het is zaak om ons voetballend niveau aan te houden en efficiënter te zijn.”

De maand december, met zes wedstrijden, belooft een richtinggevende maand te worden voor de rest van het seizoen. “Het zal alleszins bepalen waarvoor we nog gaan spelen dit seizoen. Als je december goed doorkomt, zijn er terug veel dingen mogelijk. Dan sta je terug tussen de mensen. Anders weet je dat je een grijs seizoen gaat draaien.”

Bij het begin van dit seizoen werd de top-8 als ambitie uitgesproken. Nu is vooral weggeraken van die onderste regionen het doel. “In deze situatie moeten we niet te veel vooruit kijken”, aldus Vrancken. “Ieder punt is belangrijk, en dan zien we wel waar we komen. Het is nu niet het moment om te praten over waar we willen staan op het einde van het seizoen. Het enige wat we willen, is de drie punten morgen.”

Als de resultaten blijven tegenzitten, zal de druk onvermijdelijk stijgen. “Ach, daar blijf ik rustig onder”, vertelt Vrancken. “De kwaliteit zit nog altijd goed. Kijk naar de match tegen Beerschot: tot die rode kaart waren wij baas. En dat tegen een ploeg die nu competitieleider is.”

Het probleem bij Malinwa ligt hem vooral in individuele fouten die genadeloos afgestraft werden door de tegenstanders. “En dat is jammer genoeg iets waar je niet op kan trainen. Verdedigend doen de jongens het goed, aanvallend brengen we het mooiste voetbal van de voorbije 2,5 jaar. Ik kan niet meer verwachten. Alleen krijgen we geen loon naar werken. Het is onnozel om dit altijd te blijven herhalen, maar da’s wel het verhaal van ons seizoen.”

Geen Defour of De Camargo

KV Mechelen moet het morgen zonder Steven Defour doen. “Hij heeft nog te veel last aan zijn kuit. Zeker bij hem is het belangrijk om geen risico te nemen. Of Standard ook te vroeg komt? Goh, dat is nog wat afwachten. Hij trainde mee vorige week, maar heeft dan een paar stappen moeten terugzetten. De Camargo trainde niet mee, Engvall zit nog niet in de selectie. Gustav moet nog volop opbouwen.” Vrancken moet het ook zonder de geschorste Vranckx doen. “Dat is jammer, maar we gaan er niet over klagen. Het is nu aan andere jongens.”

KV Mechelen moet Defour missen.