Wouter Vrancken en KV Mechelen zeker van Europe Play-Offs: “Oververdiende kwalificatie”

Een spektakelstuk was het, zaterdag Achter de Kazerne. KV Kortrijk, dat niets meer te winnen of verliezen had, maakte het Malinwa knap lastig. Dankzij treffers van Hugo Cuypers en Geoffry Hairemans in drie minuten tijd ging KV nog op en over KVK. Gaëtan Coucke stelde de overwinning veilig met een penaltysave.

“Ik ben heel tevreden, maar niet over onze wedstrijd”, vertelde Wouter Vrancken. “Onze oververdiende kwalificatie voor de Europe Play-Offs: dat is het enige wat telt.” Vooral in de eerste helft kwam KV moeilijk in zijn spel. “We moesten ons vandaag verzekeren van een play-off-plek, want volgend weekend volgt Club Brugge op de slotspeeldag. Misschien dat sommige jongens wat last hadden van druk. Ik zag te veel onzuiverheden, we waren onszelf niet. Maar toen we achter kwamen, hebben we telkens mentale weerbaarheid getoond.”

Aanvoerder Rob Schoofs pikte in. “Eindelijk hebben we dat play-off-ticket beet. De voorbije weken hadden we het al kunnen afmaken, maar het zat wat tegen. We gaven het ook vaak zelf weg. Vandaag was het spel wat minder. Maar dat we het dan toch over de streep trekken, is het belangrijkste. Dit is meer dan verdiend.”

En zo kan KV Mechelen ook dit seizoen meedingen voor Europees voetbal, net als vorig seizoen. Toen snoepte AA Gent het Europees ticket af op de slotspeeldag van de play-offs.

Schoofs: “Twee seizoenen geleden waren we zesde. Vorig seizoen eindigden we als achtste na de reguliere competitie, met een zesde plek na de play-offs. En ook nu zijn we erbij. Tegenwoordig vinden vele mensen dat vanzelfsprekend. Maar voor een club als KV Mechelen is het dat niet. Je moet het toch maar doen, elk jaar opnieuw. Chapeau voor spelers, trainer en het bestuur. Nu gaan we er alles aan doen om Europees voetbal af te dwingen. We hebben een behoorlijke achterstand op het nummer vijf, maar als we de play-offs kunnen beginnen met een zege, dan is er veel mogelijk.”

