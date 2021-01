Wouter Vrancken: “Druijf heeft véél goesting om te spelen, Togui mag zich opmaken voor uitleenbeurt”

KV MechelenBeweging in het aanvallende departement van KV Mechelen. Malinwa, dat overigens weer kan rekenen op Defour, haalde deze week AZ-spits Ferdy Druijf (22) binnen op huurbasis. Daardoor moet William Togui (24) uitkijken naar een nieuwe club. Wouter Vrancken laat zijn licht schijnen over beide spitsen.

Over aanwinst Ferdy Druijf: “Hij zou al willen spelen tegen Charleroi”

“Ferdy maakte een goede indruk op zijn eerste trainingen”, vindt Vrancken. “Als persoon: qua mentaliteit en integratie gaat er geen probleem zijn. En ook op het veld zie je dat hij goede voeten heeft en bereidwillig is om dingen op te pikken. Het is aan hem om nu te bewijzen dat hij ook in de Belgische competitie iets kan betekenen, wat toch iets anders is dan de Nederlandse. Wij hebben alvast een manier van spelen die hem ligt."

“Of ik Druijf al kende? De club heeft dat profiel aangebracht, maar we kenden hem wel. We zaten een jaar geleden samen met AZ op stage in Spanje (waar Druijf scoorde in een oefenmatch tegen KV, red.). Ik praatte ook met Arne Slot (de ex-coach van AZ, red.). Hij was heel positief. Ook met Ferdy heb ik een goed gesprek gehad. Het is nu aan hem om het allemaal te tonen tijdens de wedstrijden.”

Druijf gaf eerder aan dat hij zo snel mogelijk, zo veel mogelijk wil spelen. Hij was het bankzitten bij AZ namelijk zat, en daarom koos hij voor KV Mechelen. “Hij heeft veel goesting, ja. Dat is belangrijk. Ferdy heeft al enkele beelden van ons gezien, en op basis daarvan was hij nog gemotiveerder om naar ons te komen.”

De Nederlandse spits is speelgerechtigd voor het duel tegen Charleroi morgen, maar is hij ook klaar voor een basisplek? “Dat is moeilijk om te zeggen. Maar mentaal heeft-ie wel zin om te starten. Hij zou er zelf geen neen tegen zeggen. Maar hij heeft nog maar twee keer getraind.”

Volledig scherm Ferdy Druijf. © KV Mechelen

Over William Togui: “Te veel ups en downs”

William Togui, die gisteren en vandaag niet meetrainde “wegens ziekte”, mag vertrekken. “Dat wil hij zelf ook”, aldus Vrancken. “Voor alle partijen zou een transfer het beste zijn. Togui is het type spits dat ik graag heb: stevig, diepgang, scorend vermogen. Alleen gaat het te veel met ups en downs. Mentaal is dat moeilijk voor hem. Met Druijf als nieuwe spits hebben we ruimte gemaakt voor een transfer van Togui. Het zal in principe om een uitleenbeurt gaan, gezien de situatie. Door de pandemie doen clubs geen zotte aankopen en hij heeft nog een contract tot 2024. Hij kan nu een halfjaar ergens anders vertrouwen tanken. Dan zien we wel wat de toekomst brengt. Misschien kunnen we er volgend seizoen dan wel terug mee aan de slag. Ik schrijf Togui nog niet volledig af. We mogen niet vergeten wat hij voor deze club gedaan heeft. In 1B, en ook vorig jaar veelal als invaller, maakte hij heel wat goals.”

Dit seizoen kwam Togui nog niet verder dan één goal in 14 matchen. “Hij startte degelijk. Als hij toen een paar keer meer kon prikken en als de resultaten meevielen, dan was William misschien helemaal ontploft. Maar da’s niet gebeurd. Hij kwam op de bank terecht en dan is het mentaal een moeilijk spelletje. Voor hem was het altijd moeilijk om mentaal overeind te blijven en te blijven vechten. Dat is iets waar hij aan moet werken."

Volledig scherm © Photo News

Defour in de selectie

KV Mechelen speelt morgenavond op het veld van Charleroi. Mét Steven Defour terug in de selectie. “Steven heeft zo goed alles meegetraind, maar is fysiek nog aan het opbouwen”, besluit Vrancken. “Vanlerberghe heeft ook veel meegedaan deze week, maar hij zit nog niet in de kern.” Storm (quadriceps) en Bushiri (knie) zijn out.

Lees ook:

Volledig scherm © Photo News