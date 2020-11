Wouter Vrancken, die De Camargo moet missen, blikt vooruit naar duel tegen Beerschot: “De rivaliteit is wat bekoeld”

“Voor de buitenwereld is het misschien wel een speciale match, maar wij bekijken dat niet op dezelfde manier. De twee clubs staan waar ze horen te staan, op het hoogste niveau. Daar bestaat geen discussie over”, vertelde Wouter Vrancken op zijn persbabbel. “In het 1B-jaar is alles opgeblazen. We werden tegen mekaar uitgespeeld. Die rivaliteit gaf dat seizoen wel kleur.” Er waren langs beide kanten uitlatingen die de rivaliteit op de spits dreven. Beerschot-preses Francis Vrancken poseerde met een glas champagne in de krant, Wouter Vrancken liet op zijn beurt “karma is a bitch” optekenen toen Malinwa zeker was van promotie.

“Intussen is er echter zoveel veranderd, dat de rivaliteit toch wat bekoeld is. Er zijn toen zaken gecreëerd door het extra-sportieve luik, waar we niet tevreden mee waren. En er was het conflict met Stijn (Vreven, red.). Maar dat is allemaal verleden tijd. Met Hernán is het ook een ander gegeven. Ik heb een jaar met hem lessen gevolgd. Dat is een goeie gast. Een voetbaldier ook.”

Quote Een gezonde rivaliteit, dat moet kunnen bij de fans. Je moet kunnen voelen dat het een derby is Wouter Vrancken

Die rivaliteit leeft misschien niet zo fel meer in de spelersgroep, voor de supporters van beide teams is dit een ‘do or die’-match. “Een gezonde rivaliteit, dat moet kunnen bij de fans. Je moet kunnen voelen dat het een derby is. Maar bij de spelers en trainers mag er wel een bepaalde collegialiteit zijn.”

Of Vrancken de voorbije dagen nog eens gedacht heeft aan dat gekke 1B-jaar, wilden we weten. “Niet speciaal. (grijnst) Alhoewel: toen ik zag dat Visser scheidsrechter is, kwam die promotiematch wel even terug. Hij was toen ook de ref van dienst. Laat ons hopen dat hij eventuele penaltyfases nu wel beter beoordeelt.” Visser legde in die promotiefinale de bal op de stip na een lichte fout van Onur Kaya.

Volledig scherm Wouter Vrancken met zijn staf bij het behalen van de titel in 1B (maart 2019). © BELGA

In het 1B-jaar was KV Mechelen de favoriet, nu liggen de waardeverhoudingen anders. De kloof tussen beide ploegen bedraagt op dit moment dertien punten. Beerschot staat tweede, KV Mechelen pas veertiende. “Beerschot heeft twee keer anderhalf miljoen uitgegeven aan spitsen. Dat konden wij niet. Zij hebben meer mogelijkheden en ze hebben veel meer kwaliteit bijgehaald in vergelijking met toen. Op papier zijn zij de favoriet. Maar dat wil niet zeggen dat er voor ons geen kansen liggen. Als wij op niveau zijn, kunnen we hen pijn doen.”

“We hebben al bewezen dat we tegen elke ploeg kunnen winnen én dat we niet horen te staan op onze huidige plek in de stand. De voorbije weken hebben we vertrouwen getankt. Dat moeten we nu meenemen naar zondag.”

Volledig scherm © BELGA

De Camargo out, Defour fit

KV Mechelen zal het wel moeten doen zonder Igor de Camargo. “Igor heeft deze week geprobeerd te lopen, en dat ging aanvankelijk goed. Maar na een tijdje kreeg hij opnieuw last.” Aangezien de Braziliaanse Belg out is, zal Kerim Mrabti hoogstwaarschijnlijk als spits aantreden tegen Beerschot. Steven Defour trainde vanaf vandaag weer mee met de groep. Behoudens verrassingen zal hij kunnen spelen tegen Beerschot. “Al is het nog wat afwachten of hij morgen een reactie ondervindt aan zijn kuit”, aldus Wouter Vrancken. Van Damme, Vanlerberghe en Strom, die deze week één of meerdere trainingen moesten missen, zijn fit.

Goed nieuws kwam er ook over Gustav Engvall, die de voorbije weken weer op de sukkel was met zijn knie. “Er viel weinig tot niets te zien op de MRI-scan van zijn knie. Gustav mag nu weer opbouwen. Hij trainde vandaag mee.” De wedstrijd tegen Beerschot komt voor hem wel nog te vroeg.

Volledig scherm Steven Defour is behoudens verrassingen fit voor het duel tegen Beerschot © Photo News