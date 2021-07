Wouter Vrancken bikkelhard na wanprestatie KV Mechelen: “Ik ben uitzinnig van woede”

Malinwa toonde te weinig grinta om het Seraing écht moeilijk te maken. En dat was niet naar de zin van Vrancken. “De manier waarop wij deze match hebben aangepakt qua mentaliteit stoort mij enorm. We hadden er deze week op ingespeeld dat we tegen een enthousiaste tegenstander zouden spelen, en dan nog zitten we met ons hoofd niet bij de match.”

Seraing kwam op voorsprong na een defensieve blunder van Vinicius Souza. “Maar ook vorige week slikten we een doelpunt na een individuele fout. Toen gingen we nog over Antwerp, nu konden we mentaal de klik niet meer maken. Mijn spelers wilden het te veel forceren, waardoor de kwaliteit omlaag ging. We geraakten niet in ons spel.”

Verdediger Jordi Vanlerberghe vertelde dat Malinwa “te hautain en niet nederig genoeg” speelde. Een analyse waar Vrancken zich in kon vinden. “Noem het hoe je wil: we waren niet klaar en gaven de match te makkelijk uit handen. Ik ben nooit zó teleurgesteld geweest sinds ik trainer van KV ben. Deze mentaliteit is KV Mechelen-onwaardig. Ik ben uitzinnig van woede. Voor deze nederlaag zijn er geen excuses. We zaten niet met ons hoofd in de match.”

Volledig scherm © BELGA