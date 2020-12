Vranckx in illuster rijtje met Doku en Lukaku, maar daar blijft hij nuchter onder: “Gewoon mijn ding doen”

Slechts twee spelers uit onze competitie werden voor nog meer verkocht, op hun achttiende. Vranckx: “Doku!” Hij trok op de slotdag van de voorbije mercato van Anderlecht naar Lille voor 27 miljoen euro plus bonussen. “Is Lukaku de tweede? Dat wist ik niet.” In 2011 trok de huidige recordschutter van de Rode Duivels van Anderlecht naar Chelsea voor 15 miljoen euro. Vranckx: “Mooi om in dat rijtje te staan.”

Waarom de middenvelder voor Wolfsburg koos? “De club sprak me aan omdat ze voor nog andere Belgische spelers de ideale opstapplank is geweest. Als ik er mijn niveau haal, zal ik er normaliter op speelminuten kunnen rekenen.”

Vranckx verwijst dan even naar vooral Kevin De Bruyne, maar het is vooral opvallend hoe nuchter hij blijft. “Pas op, ik ben natuurlijk superblij. Ook omdat ik het seizoen in Mechelen nog kan uitspelen en zo nog meer ervaring kan opdoen. Dit is het perfecte scenario. Ik vind het ook echt niet allemaal té snel gaan. Anders was ik er niet voor gegaan. De Rode Duivels? Ik hoop er in de toekomst natuurlijk op, maar daar ga ik nu echt geen uitspraken over doen. Eerst presteren op clubniveau. Dan volgt de rest wel.”

Vrancken: “Opvallend hoe matuur hij al is”

Wouter Vrancken is blij voor Aster Vranckx, maar ook voor KV omdat de middenvelder het seizoen nog uitdoet in Mechelen. “Ik ben ervan overtuigd dat hij met zijn mentaliteit in Wolfsburg kan doorbreken en het er goed gaat doen”, aldus de KVM-trainer. “Straf, de stappen die hij al heeft gezet. En hoe matuur hij is voor zijn leeftijd. Dat hebben we dit seizoen al enkele keren gezien op het veld, maar ook in zijn uitspraken. Dan zie je dat dit gewaardeerd wordt en dat je het zo ver kan brengen.”

